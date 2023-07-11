Киссинджер: Европа сражается с Россией, Украина побоку

Елена Острякова.  
11.07.2023 11:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Европа использует Украину в своей борьбе против России, но не хочет делать ее своим союзником.

Об этом экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа использует Украину в своей борьбе против России, но не хочет делать ее своим...

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«Европа сражается с Россией по вопросу Украины. И они твердо намерены нанести поражение России. И это было бы отнюдь не нормально. Финляндия и Швеция вступают в НАТО, а Украину, которая так много принесла в жертву, в НАТО не принимают. Я думаю, что Украина станет значимой страной после войны и ее восстановления.

Она должна быть в НАТО. Насколько мне известно, вы выступили с предложением о двухсторонних альянсах. В этом большая заслуга. Я ранее не ожидал, что сложность со вступлением в НАТО будет политического характера», – сказал Киссинджер.

Он поделился инсайдами с заседания так называемого Бильдербергского клуба, который по конспирологической теории, вроде как правит миром.

«У нас состоялась так называемая встреча Бильдербергского клуба, в котором принимают участие Европейские и американские лидеры. Она встречаются раз в год. И было очень странно, что европейские страны, которые сражаются, технически оказывают вам помощь, на той встрече они выступили против вступления Украины в НАТО. Они приводили доводы, что этот вопрос требует тщательного изучения.

Но вы еще столкнетесь с этим на своих встречах. Так что это будет сложно. Будет трудно обеспечить Украине членство в НАТО. Во что бы то ни стало я поддержу это решение», – заявил Киссинджер.

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