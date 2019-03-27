Киссинджер предложил РФ поучаствовать в создании нового мирового порядка

27.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Россия является великой страной, а потому решение мировых проблем без ее участия просто невозможно.

Об этом в интервью ТАСС и “Российской газете” заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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Он сравнил нынешнюю международную ситуацию с положением дел во время “холодной войны”.

“Тогда на повестке дня стояла задача ослабления конфронтации. Сейчас же стоит задача создания нового мирового порядка, и в процессе его создания должны участвовать все государства, с убеждением, что в этом миропорядке им всем будет место”, – полагает Киссинджер.

При этом он подчеркнул, что поддерживает основные интересы и положения американской политики.

“Но Россия – это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков. Вот такая цель. Россия и США должны проявить взаимоуважение и продолжать сотрудничество. Пройдет много времени, пока мы добьемся успеха. Но мы должны всегда помнить об этой цели”, – заявил экс-госсекретарь США.

В завершение интервью Киссинджер еще раз повторил, что “Россия должна участвовать в решении всех мировых проблем”, и выразил уверенность, что “в конечном итоге так и будет”.