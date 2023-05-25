Киссинджер предложил успокоить агрессию Украины членством в НАТО

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По окончании войны Украина должна стать членом НАТО. Это будет хорошо вооруженная западным оружием страна, которая может иметь соблазн расшириться за счет России, а потому ее нужно принять в Альянс, чтобы оградить от таких планов.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший госсекретарь Генри Киссинджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Киссинджера, началу боевых действий на Украине способствовал отказ от ее роли моста между Западом и Россией и превращение в государство-фронтир.

«Когда впервые прозвучали предложения включить Украину в НАТО, я был против. Тогда я думал, что будет лучше превратить Украину в мост между Россией и Западом, а не делать ее форпостом той или другой стороны, но такая идея не нашла воплощения, что способствовало началу войны», – сказал экс-госсекреатрь.

«Ничего не может оправдать масштабы начатой Россией войны и используемые ей методы. Сейчас я считаю, что после окончания этой ужасной войны Украина должна стать членом НАТО, чтобы защитить ее от российских нападок, а также сдержать ее от собственного соблазна расширения территории. Думаю, это приведет к устойчивому результату», – заявил Киссинджер.