Киссинджер предложил успокоить агрессию Украины членством в НАТО

Анатолий Лапин.  
25.05.2023 11:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


По окончании войны Украина должна стать членом НАТО. Это будет хорошо вооруженная западным оружием страна, которая может иметь соблазн расшириться за счет России, а потому ее нужно принять в Альянс, чтобы оградить от таких планов.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший госсекретарь Генри Киссинджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По окончании войны Украина должна стать членом НАТО. Это будет хорошо вооруженная западным оружием...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Киссинджера, началу боевых действий на Украине способствовал отказ от ее роли моста между Западом и Россией и превращение в государство-фронтир.

«Когда впервые прозвучали предложения включить Украину в НАТО, я был против. Тогда я думал, что будет лучше превратить Украину в мост между Россией и Западом, а не делать ее форпостом той или другой стороны, но такая идея не нашла воплощения, что способствовало началу войны», – сказал экс-госсекреатрь.

«Ничего не может оправдать масштабы начатой Россией войны и используемые ей методы. Сейчас я считаю, что после окончания этой ужасной войны Украина должна стать членом НАТО, чтобы защитить ее от российских нападок, а также сдержать ее от собственного соблазна расширения территории. Думаю, это приведет к устойчивому результату», – заявил Киссинджер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть