Киссинджер признал Крым российским

Елена Острякова.  
11.07.2023 14:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Россия, США


Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Украина не сможет завоевать Крым.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Украина не сможет завоевать Крым. Об этом он...

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«Я думаю, что возвращение Крыма приведет к эскалации. У нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Ваш соратник господин Ермак в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления», – сказал Киссинджер.

Он предостерег «Зеленского» от попыток настаивать на «возвращении» Крыма.

«Я не говорил об этом публично, но это вопрос, решение которого зашло в тупик. Можно рассмотреть предложение о проведении референдума. Это естественное развитие ситуации. Но, господин президент, я стал свидетелем того,  как все это развивалось во Вьетнаме. Это не совсем то же самое.

Но что касается общественного мнения, то в течение двух лет оно коренным образом изменилось от всесторонней поддержки войны до того, что люди начали обвинять Патона в военных преступлениях, когда речь зашла о переговорах», – сказал Киссинджер.

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