Киссинджер: США полностью уничтожат Россию

Елена Острякова.  
11.07.2023 12:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Конфликт на Украине не должен выходить на уровень ядерного конфликта, хотя Россия и будет полностью уничтожена в этом случае.

Об этом экс-госсекретарь США Генри Киссенджер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине не должен выходить на уровень ядерного конфликта, хотя Россия и будет...

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«Я также считаю, что войну следует прекратить, чтобы не допустить ее полного выхода из-под контроля. Потому что если Россия применит ядерное оружие, это станет началом новой фазы. И даже если они проиграют, а они проиграют, если применят ядерное оружие, они будут полностью уничтожены. Но я думаю, что это станет новой фазой.

Так что я поддерживаю ваши усилия. Вам следует проявить крайнюю осторожность, чтобы не оказаться втянутыми в процесс, который вы не контролируете», – сказал Киссинджер.

Он признался, что был уверен: это Украина подорвала газопроводы «Северный поток».

«Если честно, я думал, что это вы. Но я бы не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», – сказал Киссинджер.

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