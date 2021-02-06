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08.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Китай, Политика, Россия
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Китай будет работать с Белоруссией на уровне обычного региона России


Белорусские самостийники напрасно возлагают надежды на продолжение игры в многовекторность при помощи Китая. Пекин будет развивать отношения с Белоруссией и заходить на ее рынок ровно настолько, насколько это позволит Россия.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военно-политический эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».  По словам Трухана, ради белорусского рынка Китай не станет портить отношения с РФ, поэтому его действия там согласованы.

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«Ребята, ну хватит уже ерундой заниматься – Китаю Белоруссия не интересна от слова совсем. Она ему не нужна, и Китай будет в Белоруссии ровно настолько, насколько это будет согласовано с Россией. Совершенно не та территория, чтобы за нее какие-то стычки шли вообще.

Убирайте свой белоруссоцентризм из белорусских мозгов, поймите правильно – вы имеете региональную экономику, вы имеете региональное влияние. Если вам интересно, как выглядит внешнеэкономическая деятельность, то посмотрите на внешнеэкономическую деятельность российских регионов. Пребывание в составе субъекта никому не мешает», – заявил Трухан.

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