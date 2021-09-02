Китай быстрее США и России отстраивает свой военно-морской флот – эксперт

02.09.2021 20:46 (Мск), Москва, Максим Карпенко

За последние десять лет Китай значительно превзошёл Россию и США по вводу в строй новых единиц военно-морской техники.

Об этом в интервью российскому журналисту Андрею Караулову заявил доктор военных наук, профильный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот так вот, если перечислить, что можно сказать – за последние десять лет мы получили подводные лодки проекта 955 «Борей» – три штуки, мы, наконец, получили одну подводную лодку 885-го проекта «Северодвинск», мы получили сейчас, они на ходовых испытаниях, еще две таких. Мы получили порядка восьми подводных лодок 636-го и модернизированных 877-го проектов… Мы получили два фрегата проекта 22350 – это два корабля океанской зоны. Остальные корабли – где-то порядка полутора десятков кораблей класса корвет и малые ракетные корабли. Соединенные Штаты Америки, у них тоже был застой. Они за это время построили порядка десятка атомных подводных лодок новейшего проекта «Вирджиния», они ввели в строй, доводят до ума новейший авианосец принципиально нового типа. Вот, пожалуй, и все. Они ввели еще три эсминца типа «Арли Берк». У них очень тоже серьезный тупик. Куда интереснее ситуация с Китаем. Китай, например, за эти годы успел построить достаточно серьезный флот. Он ввел в строй два авианосца за эти десять лет, ввел в строй пять ракетных подводных лодок с баллистическими ракетами межконтинентального радиуса действия. Китай ввел за эти годы около полутора десятков кораблей океанской зоны класса эсминец по типу «Арли Берк» или близких к нему. Это только крупных кораблей. Плюс еще около трех десятков кораблей ближней зоны, которые по нашему уровню соответствуют корветам и фрегатам. Вот, что сделал Китай», – рассказал Сивков.