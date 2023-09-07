Китай дал понять Польше, что не даст в обиду Белоруссию

Китай защитит Белоруссию от агрессии Польши.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил доктор юридических наук, профессор Станислав Князев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше раздавались голоса: нам три дня достаточно, чтобы всю Беларусь захватить. А когда к нам приехал министр обороны КНР, многие задумались. В практике межгосударственных отношений очень много внимания уделяется знаковым моментам, каким-то символам и жестам. Этот приезд, обсуждение многих вопросов, о которых широко не оповещалось, показал, что это реальные шаги со стороны КНР в оказании помощи Белоруссии.

Беларусь не будет беззащитна. Это чтобы поднять настроение людям в нашей стране, а с другой стороны, предупредить Запад, что не стоит так уже наезжать на Беларусь», – сказал Князев.