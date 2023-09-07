Китай дал понять Польше, что не даст в обиду Белоруссию

Елена Острякова .  
07.09.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Китай защитит Белоруссию от агрессии Польши.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил доктор юридических наук, профессор Станислав Князев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай защитит Белоруссию от агрессии Польши. Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил доктор...

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«В Польше раздавались голоса: нам три дня достаточно, чтобы всю Беларусь захватить. А когда к нам приехал министр обороны КНР, многие задумались. В практике межгосударственных отношений очень много внимания уделяется знаковым моментам, каким-то символам и жестам. Этот приезд, обсуждение многих вопросов, о которых широко не оповещалось, показал, что это реальные шаги со стороны КНР в оказании помощи Белоруссии.

Беларусь не будет беззащитна. Это чтобы поднять настроение людям в нашей стране, а с другой стороны, предупредить Запад, что не стоит так уже наезжать на Беларусь», – сказал Князев.

Он также выразил надежду на то, что в случае опасности Белоруссии поможет и Россия.

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