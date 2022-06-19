Китай готов на ядерный удар ради России – Ищенко

Россия будет всячески помогать Китаю в вероятной войне, а в случае опасности военного поражения – вплоть до нанесения ядерного удара по противнику, точно так же, как и не останется в стороне Пекин в аналогичной ситуации.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, Россия уже гарантирует безопасность Китая. Во-вторых, у Китая есть своё ядерное оружие. Оно, конечно, уступает мощью ядерного залпа США, но, тем не менее, нанести им неприемлемый ущерб вполне в состоянии. И Китай значительно больше уступал США в вооружении, когда Мао говорил – ну, так китайцев миллиард, а американцев каких-то несчастных 250 миллионов, значит, давайте начнём с ними войну. Они, конечно, нас убьют больше, но мы их всех. Он исходил из вполне экологичного заключения, что китайцев, сколько ни убивай, они при Мао всё равно жили не многим лучше, чем после атомной войны, особенно в сельской местности. А американцам достаточно разрушить на пару дней водопровод, чтобы они сами вешаться начали. Поэтому, даже менее мощным залпом Китай может нанести США значительно более мощный ущерб в психологическом плане, подорвать их волю к сопротивлению», – сказал Ищенко.

При этом он подчеркнул, что здесь имеет место не какие-то особо тёплые межгосударственные отношения, а прагматичные интересы стран.

«Что касается России, то Россия в любом случае, точно так же, как Китай сейчас поддерживает Россию, защищая при этом свои интересы. То есть, государства не дружат домами. Государства либо имеют общие интересы, либо не имеют. Если интересы общие, то они друг друга поддерживают. Но защищают, каждый – свои. Соответственно Россия будет тоже исходить из своих собственных интересов. Россия не может допустить поражения Китая, так же, как Китай не может допустить поражения России. Если Китаю будет грозить поражение, очевидно Россия применит вооруженную силу для того, чтобы это поражение предотвратить. Если для этого понадобится ядерное оружие, Россия, очевидно, применит ядерное оружие. Она это демонстрирует, потому что российские самолёты, ракетоносцы, которые несут ядерное оружие, патрулируют совместно с китайцами Тихий океан. Это делается не для того, чтобы вместе полетать. Это делается для того, чтобы продемонстрировать вероятному противнику, что в определённой ситуации мы будем вместе, вплоть до применения ядерного оружия. Когда его применять и как его применять, в каком количестве, решаться будет, исходя из конкретной обстановки. Если Китай сумеет победить без втягивания России непосредственно в войну, то Россия не будет втягиваться, будет помогать экономически, финансово, даже поставками военного оборудования какого-то, необходимого при необходимости. Если Китай будет стоять на грани поражения, то Россия будет его поддерживать, в том числе, военной силой», – объяснял политолог.