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НОАК готовится худшему сценарию на фоне усиления противостояния КНР и Соединенных Штатов из-за Тайваня, поскольку существует опасность военного вмешательства США в решение тайваньского вопроса.

Об этом пишет китайский официоз Global Times – иновещание официального Пекина на английском языке.

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НОАК готовится худшему сценарию на фоне усиления противостояния КНР и Соединенных Штатов из-за Тайваня, поскольку существует опасность военного вмешательства США в решение тайваньского вопроса.

Об этом пишет китайский официоз Global Times – иновещание официального Пекина на английском языке.

«И Япония, и Соединенные Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учетом худшего сценария», – говорится в статье со ссылкой на осведомленного военного эксперта КНР, пожелавшего не разглашать свое имя.

Китайский эксперт напомнил, что за последний месяц китайские ВС трижды провели масштабные маневры в районе Тайваня. Как отметил эксперт, такая повышенная активность войск Китая в последние годы – «редкое явление». По его мнению, в подобной ситуации Вашингтону «не следует недооценивать решимость НОАК, ее способность защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая».

Как полагает авторитетный китайский специалист по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин, на фоне участившихся официальных контактов Тайбэя с Вашингтоном ВС КНР «не теряют времени даром и готовятся к военному конфликту». По его словам, вооруженное столкновение в Тайваньском проливе «становится все более возможным».

Как сообщает японское информагентство Nikkei, Вашингтон готов расширить помощь Тайваню в области вооружений и военной подготовки в ответ на растущую угрозу со стороны Китая, о чем заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Тем временем китайские исследователи разработали систему противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, позволяющая предвидеть траекторию полета ракеты, движущейся со скоростью, более чем в 5 раз превышающей скорость звука и инициировать встречный ответ с трехминутным опережениям.

НОАК готовится худшему сценарию на фоне усиления противостояния КНР и Соединенных Штатов из-за Тайваня, поскольку существует опасность военного вмешательства США в решение тайваньского вопроса.

Об этом пишет китайский официоз Global Times – иновещание официального Пекина на английском языке.

«И Япония, и Соединенные Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учетом худшего сценария», – говорится в статье со ссылкой на осведомленного военного эксперта КНР, пожелавшего не разглашать свое имя.

Китайский эксперт напомнил, что за последний месяц китайские ВС трижды провели масштабные маневры в районе Тайваня. Как отметил эксперт, такая повышенная активность войск Китая в последние годы – «редкое явление». По его мнению, в подобной ситуации Вашингтону «не следует недооценивать решимость НОАК, ее способность защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая».

Как полагает авторитетный китайский специалист по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин, на фоне участившихся официальных контактов Тайбэя с Вашингтоном ВС КНР «не теряют времени даром и готовятся к военному конфликту». По его словам, вооруженное столкновение в Тайваньском проливе «становится все более возможным».

Как сообщает японское информагентство Nikkei, Вашингтон готов расширить помощь Тайваню в области вооружений и военной подготовки в ответ на растущую угрозу со стороны Китая, о чем заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Тем временем китайские исследователи разработали систему противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, позволяющая предвидеть траекторию полета ракеты, движущейся со скоростью, более чем в 5 раз превышающей скорость звука и инициировать встречный ответ с трехминутным опережениям.

– иновещание официального Пекина на английском языке.

«И Япония, и Соединенные Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учетом худшего сценария», – говорится в статье со ссылкой на осведомленного военного эксперта КНР, пожелавшего не разглашать свое имя.

Китайский эксперт напомнил, что за последний месяц китайские ВС трижды провели масштабные маневры в районе Тайваня. Как отметил эксперт, такая повышенная активность войск Китая в последние годы – «редкое явление». По его мнению, в подобной ситуации Вашингтону «не следует недооценивать решимость НОАК, ее способность защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая».

Как полагает авторитетный китайский специалист по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин, на фоне участившихся официальных контактов Тайбэя с Вашингтоном ВС КНР «не теряют времени даром и готовятся к военному конфликту». По его словам, вооруженное столкновение в Тайваньском проливе «становится все более возможным».

Как сообщает японское информагентство Nikkei, Вашингтон готов расширить помощь Тайваню в области вооружений и военной подготовки в ответ на растущую угрозу со стороны Китая, о чем заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Тем временем китайские исследователи разработали систему противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, позволяющая предвидеть траекторию полета ракеты, движущейся со скоростью, более чем в 5 раз превышающей скорость звука и инициировать встречный ответ с трехминутным опережениям.