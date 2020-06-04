Китай готовится к реальной войне с США

04.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Противоречия между Китаем и Соединенными Штатами нарастают и грозят перейти в стадию военного конфликта.

Такое мнение в статье, опубликованной «Московским комсомольцем» высказывает руководитель Центра «Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба Юрий Тавровский.

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По его словам, для Вашингтона «Гонконг и Тайвань стали двумя педалями, нажимая на которые поочередно, можно катить на велосипеде холодной войны с Китаем».

«Все последние месяцы надежды на ненасильственное развитие событий таяли на глазах, но все же сохранялись. В Вашингтоне, похоже, долготерпение Пекина восприняли как слабость и попробовали усилить нажим на его самое чувствительное место. Буквально накануне открытия майской сессии ВСНП, 19 мая, госсекретарь США Майк Помпео поздравил руководительницу тайваньской администрации Цай Иньвэнь с вторичным вступлением в должность, обратившись к ней «госпожа президент», – отмечается в материале.

Кроме того, США продали Тайваню партию из 18 тяжелых торпед MK-48 Mod, а в прошлом году – партию танков и ракет «земля–земля» на 2,2 миллиарда и модернизированных истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов.

Кроме того, США педалируют тему Гонконга.

«Терпение Пекина явно на исходе, а Вашингтон все ближе подступает к «красной линии», к открытой поддержке сепаратизма. Еще в 2005 году в Китае был принят закон о борьбе против сепаратизма, который предусматривает использование всего военного потенциала КНР в случае намерения каких-либо сил отделиться от Поднебесной», – пишет Тавровский.

Он подчеркивает, что китайцы явно не хотят применить этот закон, а пока посылают предупредительные сигналы, одним из которых стал закон о национальной безопасности для Гонконга, а также показанный 19 мая, в день инаугурации Цай Иньвэнь, и ставший хитом китайских социальных сетей видеоролик с детальной симуляцией тотальной атаки ВВС и ВМС КНР на Тайвань.

«Передовица влиятельной газеты «Глобал таймс», рупора воинственных кругов китайской общественности, — сигнал еще важнее. В ней говорится: «Состязание сил в конечном итоге определяет развитие ситуации в Тайваньском проливе. Военная сила материкового Китая способна надежно превозмочь силу тайваньских военных и отпугнуть американских военных. Сейчас США и Тайвань разыгрывают мелкие и дешевые фокусы. Они наивны. Мы заставим их испытать боль в таких местах, о которых они даже и не думают», – продолжает эксперт.

Он обращает внимание, что предупредительные сигналы становятся все громче, а самый весомый прозвучал из уст главнокомандующего Си Цзиньпина 26 мая в ходе встречи с военными — депутатами парламента: «Осознанно готовиться к худшему случаю, наращивать военное обучение и боевую подготовку, своевременно и эффективно справляться со всеми видами сложных ситуаций и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития государства».

«Чаша терпения китайского руководства переполнилась. Болезненные торговые санкции и антикитайские заявления по поводу коронавируса, бесконечная череда мелких, средних и больших пакостей вокруг Гонконга, Тайваня, Синьцзяна и прочих болевых точек создали эффект синергии. Китай больше не боится противостояния «острием против острия». Точка невозврата в китайско-американских отношениях пройдена», – резюмирует Тавровский.