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14.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Россия, Транспорт, Украина
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Китай и ЕС сделали Украину железнодорожным изгоем

Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой не будет проходить по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал  экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

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“Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой прошёл вдоль границы Украины, а не через Украину. В Париже Международный союз железных дорог и Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED подписали меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и ЕС.

Стороны договорились обьединить усилия в вопросах ликвидации узких мест сетей, повышения эффективности и скорости перевозки, мониторинга движения поездов, увеличения длины грузовых поездов, повышении осевой нагрузки и т.п.”, – рассказал Кава.

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