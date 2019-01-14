Китай и ЕС сделали Украину железнодорожным изгоем
Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой не будет проходить по территории Украины.
Об этом на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
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“Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой прошёл вдоль границы Украины, а не через Украину. В Париже Международный союз железных дорог и Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED подписали меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и ЕС.
Стороны договорились обьединить усилия в вопросах ликвидации узких мест сетей, повышения эффективности и скорости перевозки, мониторинга движения поездов, увеличения длины грузовых поездов, повышении осевой нагрузки и т.п.”, – рассказал Кава.
Метки: Александр Кава, ЕС, железная дорога, Китай
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