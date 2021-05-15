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15.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Китай, Политика, Россия, США
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Китай и Германия могут помочь России изменить баланс сил

У России появятся серьезные союзники, после чего полностью измениться баланс сил на мировой карте....

У России появятся серьезные союзники, после чего полностью измениться баланс сил на мировой карте.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил заведующий кафедрой политологии Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас должен появиться мощный союзник, который бы полностью изменил бы баланс сил на мировой карте. Китай и переход мирового центра развития в Азиатско-Тихоокеанский регион дают нам определенный шанс. Но здесь Черноморский регион снова оказывается в эпицентре нового столкновения сил за ресурсы Каспия», – сказал Ирхин.

Также он видит перспективу в том, что Германия начинает вести самостоятельную международную политику.

«Объединенная Германия она вновь появилась, она припоминает свою самостоятельную внешнюю политику. Стремление объединить немецкие технологии и русские ресурсы крайне беспокоит универсалистов и сторонников сохранения глобального мира. Сейчас есть некое равновесие между многополярным и монополярным миром. Понемногу проекты, связанные с тем, что Германия вновь становится самостоятельным субъектом, возвращаются. Они работают на новую систему международных отношений, в которой Россия будет на новом уровне являться полноправным субъектом», – сказал Ирхин.

При этом он считает, что США навязывается конфликтный сценарий, предполагающий ужесточение санкций.

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