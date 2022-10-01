Китай и Индия в ООН отказались осудить Россию за референдум

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Новости Украины

Совбез ООН не поддержал резолюцию, подготовленную США и Албанией, которая осуждала вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. За проект проголосовали 10 членов ООН, против – Россия. Отказались поддержать резолюцию Китай, Индия, Бразилия и Габон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот и БРИКС сработал – Бразилия, Индия и Китай воздержались в Совбезе ООН при голосовании по американской резолюции», – комментирует обозреватель Юрий Баранчик.

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Инициаторы документа – США традиционно заявили, что не поддерживают действия России на Украине и не признают итоги референдума, проведенного на освобожденных территориях.

«Мы говорим о государстве-члене ООН, члене Совета безопасности, который пытается аннексировать часть другого государства силой. Результаты этих псевдо-референдумов были заранее определены в Москве, и всем это известно. Они были проведены под дулом российского оружия», – завила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

В похожем стиле выступили и американские союзники – Франция, Великобритания, Албания и некоторые другие страны.

На это постпред РФ Василий Небензя обвинил США в использовании двойных стандартов и заявил, что «откатывать» назад Россия не будет:

«Вашингтон, который сегодня громче всех критикует нас и кричит о территориальной целостности Украины, недавно заявил о готовности использовать силу для защиты Тайваня, который является неотъемлемой частью Китайской народной республики. Это очередные вопиющие двойные стандарты. Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. После их утверждения в российском парламенте и подписания указов президента, воля жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины по воссоединению с Россией будет реализована. Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет».

При этом, Индия и Китай, воздержавшиеся от голосования, снова напомнили, что украинскую проблему нужно решать дипломатическим путем, а не антироссийскими резолюциями.

«Эскалация риторики и напряженности не соответствует интересам никого из нас. Следует вернуться за стол переговоров. С учетом постоянно меняющейся ситуации, Индия приняла решение воздержаться при голосовании за резолюцию», – завила постпред Индии при ООН Ручира Камбодж.

«Совет безопасности, который находится в центре международного механизма коллективной безопасности, должен сохранять объективность и беспристрастность, и в приоритетном порядке использовать добрые услуги и средства посредничества, которыми его наделяет Устав ООН, чтобы играть ответственную и конструктивную роль в политическом урегулировании вопроса об Украине. Любые действия, предпринимаемые Советом безопасности, должны по-настоящему способствовать тому, чтобы облегчить эту ситуацию и урегулирование кризиса, а не усугубление конфронтации. Нынешний кризис в Украине является результатом накопления и взаимодействия различных конфликтов и напряженностей в течение длительного периода времени. Как свидетельствуют факты, политическая изоляция, санкции и давление лишь подпитывают напряженность и блоковую конфронтацию, а не способствуют укреплению мира», – добавил постпред Китая Чжан Цзюнь.

Украинский же представитель Сергей Кислица пообещал, что, несмотря на вхождение в состав России четырех регионов, ВСУ продолжат их атаковать.

«Украина полностью имеет право на освобождение своей территории и своего народа, и будет делать это, несмотря на российские слова или дела. Постыдные референдумы – это элемент агрессии против суверенного государства, и любой, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности», – заявил Кислица и призвал лишить Россию членства в Совбезе ООН.