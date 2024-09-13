Китай и США поругались в ООН из-за Украины

Продолжение боевых действий до военного поражения России является быстрейшим способом достичь мира на Украине.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель США Роберт Вуд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Быстрейший способ достижения мира – это чтобы Россия ушла из Украины, прекратила удары с воздуха. Еще один способ прекратить эту войну – это помочь Украине побороть нападение России.

Могу сказать несколько слов о роли Китая в российско-украинском конфликте. Китай и Россия поддерживают дружеские связи, и Россия получает скрытно от Китая и сырьевые материалы, и электронику, и другие виды экспорта.

Как Китай может заявлять, что он выступает за мир, пока подпитывает российскую войну? Также Китай помогает России пропагандой против Украины, говоря, что якобы эта война ведется в связи с законными озабоченностями в области безопасности. Нет никаких обоснований войны России.

Пять пунктов Китай предложил для урегулирования украинского кризиса. И это никак не увязывается с формулой Зеленского. Это опасный прецедент, и мы не можем его допустить, поскольку это нарушение устава ООН», – сказал Вуд.