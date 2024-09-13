Китай и США поругались в ООН из-за Украины

Максим Столяров.  
13.09.2024 22:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


Продолжение боевых действий до военного поражения России является быстрейшим способом достичь мира на Украине.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель США Роберт Вуд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение боевых действий до военного поражения России является быстрейшим способом достичь мира на Украине....

«Быстрейший способ достижения мира – это чтобы Россия ушла из Украины, прекратила удары с воздуха. Еще один способ прекратить эту войну – это помочь Украине побороть нападение России.

Могу сказать несколько слов о роли Китая в российско-украинском конфликте. Китай и Россия поддерживают дружеские связи, и Россия получает скрытно от Китая и сырьевые материалы, и электронику, и другие виды экспорта.

Как Китай может заявлять, что он выступает за мир, пока подпитывает российскую войну? Также Китай помогает России пропагандой против Украины, говоря, что якобы эта война ведется в связи с законными озабоченностями в области безопасности. Нет никаких обоснований войны России.

Пять пунктов Китай предложил для урегулирования украинского кризиса. И это никак не увязывается с формулой Зеленского. Это опасный прецедент, и мы не можем его допустить, поскольку это нарушение устава ООН», – сказал Вуд.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь не оставил такие обвинения без ответа.

«Представитель США выступал с ложными заявлениями, искажал позицию Китая, шельмовал Китай, и я бы хотел ответить на это. Китай не создал украинский кризис, и мы не являемся стороной конфликта. Китай не поставляет оружие той или иной стране. Мы не поддерживаем никого и не отдаем никому предпочтения.

В мае этого года Китай и Бразилия совместно предложили консенсус из шести пунктов по поводу политического урегулирования украинского кризиса. Африканские страны также внесли свой вклад. Мы надеемся на то, что США не будут продолжать закрывать глаза на эти призывы к миру. Следует воздерживаться от дискредитации политических усилий Китая и других стран», – добавил Цзюнь.

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