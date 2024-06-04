Китай и весь Восток понимают, что мы спасаем их тоже – Бабурин

Москва долгое время не поддерживала крымчан, так же, как и не поддерживала объединения России и Белоруссии, потому что это означало потерять поддержку на Западе. А поддержка Запада привела к тому, что русским в России оставалось бы жить недолго – ювенальная юстиция и однополые браки сделали бы свое «европейское» дело.

Такое мнение на заседании «Ливадийского клуба» в рамках фестиваля «Великое русское слово» высказал российский политик, учёный-юрист Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основе борьбы за нашу цивилизационную идентичность, конечно же, лежит русское самосознание многонационального народа. Наш президент в «мюнхенской речи» предупредил Запад, что Россия устала от обмана. Мы перестаём быть беззащитным доверчивым существом, не имеющим своей позиции. Его выступление восприняли как шутку или недоразумение, и только в 2020 году мы остановились на краю пропасти. В чём смысл этой конституционной реформы – нет надобности напоминать: это не только институциональное изменение, укрепление власти. Но это и духовное обновление, потому что мы вернули ценностные характеристики в Конституцию. Мы остановились на пути самоубийства человечества», – отметил политик.

Он пояснил, что речь идет об уничтожении института семьи, как основы воспитания личности, основы гражданского самосознания.

«С 1986 года, обращаю ваше внимание, Европа начала своё самоубийство, когда они стали подменять содержание и смыслы, понятие семьи, семейного воспитания человека. И когда человек всё больше стал утрачивать человеческое. А когда мы это осознали, что от нас уже Европейский суд по правам человека и Парламентская ассамблея совета Европы требуют немедленно приступить к уравниванию однополых браков с традиционными, немедленно отказаться от семейного воспитания и перейти к ювенальной юстиции, и многое другое, только тогда мы сказали, что мы записываем защиту брака, как союза мужчины и женщины в Конституцию, и мы сделали много других вещей. И только в 2022 году у меня камень упал с души. Потому что тяжело видеть, когда твой народ идёт к смерти», – подчеркнул учёный.

«Нам оставалось, по оценкам академика Шафаревича и ряда других, жить два поколения, если бы мы продолжали развиваться по этому сценарию глобализма. Когда мы начали специальную военную операцию, мы сказали: Россия сама себя защитит, она защитит весь Русский мир. В чем правы Михалков и Михеев: у нас нет вариантов, мы либо побеждаем, либо гибнет человечество. Потому что Запад его уничтожает. Он взял за культ всё ненормальное, он уже отравил всю Европу. Именно поэтому вместе с нами и мусульманский мир, и Китай – не от того, что они нас любят. Они уважают собственные традиционные ценности, и они видят, что только мы их защищаем, не только свои ценности, но и их. И поэтому для всей России, для Русского мира ваши праздники «Великого русского слова», ваша борьба за то, чтобы Севастополь и Крым не формально и юридически, а по своему духу стали оптом Русской цивилизации – это принципиально важные вещи для всех нас», – подытожил Бабурин.