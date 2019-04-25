Китай инвестирует миллиарды евро в транспортную инфраструктуру Сербии

25.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Международный форум «Один пояс – один путь», проходящий в Китае в эти дни, стал плодотворным для Сербии. Кроме политически значимых встреч на высшем уровне он принес ряд значительных контрактов в сфере экономики.

Президент Сербии Александр Вучич сказал в Пекине, что Сербия, как маленькая страна, была удостоена чести и уважения в Китае, и что всестороннее сотрудничество с Китаем во многих областях подтверждает прочную дружбу между двумя странами.

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«Мы подписали несколько рамочных соглашений по конкретным проектам и соглашениям о финансировании, а также Меморандум «Мы с китайцами». Мы развиваем всестороннее стратегическое сотрудничество во всех сферах общественной жизни», -цитируетВучичагазета Informer.

В частности, Китай инвестируют в Сербию больше, чем все страны Юго-Восточной Европы. И здесь, в первую очередь, идет разговор о строительстве заводов, стоимость проектов более 1 млрд евро.

Так же президент Сербии отметил, что китайцы все больше заинтересованы в создании индустриальных парков. Кроме того, Вучич попросил президента Китая Си Дзинь Пиня помочь Сербии включиться в процессы развития робототехники и искусственного интеллекта.

«В нашей странеесть много молодых талантливых людей, и они могут принять участие в этой работе», – отметил президент Сербии.

Продолжаются встречи и на уровне министров стран. Так, уже подписаны соглашения в сфере торговли, туризма, телекоммуникаций и инноваций. Сербскую экономику ждет большое вливание средств в сфере транспорта и строительства.

Заместитель премьер-министра, Министр строительства, транспорта и инфраструктуры ЗоранаМихайловичзаявила, что Сербия и Китай реализуют проекты в области транспортной инфраструктуры на сумму 7,5 млрд евро.

Она указала, что, учитывая экологическую важность железной дороги, Сербия уделяет особое внимание данной инфраструктуре как на национальном, так и на региональном уровне. «Прогресс, достигнутый Китаем, Сербией и Венгрией в проекте железной дороги Белград-Будапешт, был одним из первых успешных проектов сотрудничества, осуществленных под эгидой этих инициатив», – сказала Михайлович по сообщению телеканала Pink.

«В этом году мы запускаем новые проекты, в том числе строительство пяти новых автомагистралей, важных для региональной интеграции. На железных дорогах приоритетом является строительство магистрали Белград-Будапешт и незавершённых участков Белград-Ниш-Прешево, что позволит модернизировать весь данный железнодорожный коридор, – сказала Михайлович.

По ее словам, примеры китайских инвестиций в «ŽelezaraSmederevo», «RTB Bor», а также открытие шинного завода в Зренянине говорят о том, что китайские компании признали потенциал сербского рынка и выгодное географическое положение Сербии.

Еще одним важнейшим достижением форума стало подписание соглашения о строительстве в Белграде долгожданного метро.

«Для Белграда это самое важное соглашение, которое заключено в связи с реализацией городского проекта «Белградское метро», – сказал заместитель мэра сербской столицы ГоранВесич телеканалу Pink, добавив, что «Меморандум о взаимопонимании между Сербией, городом Белградом и Энергетической строительной корпорацией ChinaLimited» включает инвестиции в данный инфраструктурный проектна общую сумму около 4 млрд. евро.

Также в Белграде будет построен индустриальный парк, который будет крупнейшим китайским парком в Европе, где будет работать более тысячи компаний. Это создаст около десяти тысяч новых рабочих мест.

В Пекине также был подписан Меморандум с компанией HuaweiTechnologies о совместной разработке стратегии «Умный город», что позволит Белграду начать реализацию этого стратегически важного проекта.

ГоранВесич подчеркнул, что частью этого соглашения является «открытие Инновационного центра цифровой трансформации Huawei в качестве регионального центра для Западных Балкан, базирующегося в Белграде», в котором будут работать несколько тысяч молодых и образованных людей».