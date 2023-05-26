Китай готовится к переговорам между Россией и Украиной

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Китай достаточно серьезно подходит к попыткам урегулирования конфликта на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», профессор политологии Университета в Олбани при Госуниверситете Нью-Йорка Чэнь Чэн, давая оценку визиту в Киев спецпредставителя КНР по Украине, экс-посла Китая в России Ли Хуэя.

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Она считает, что какого-либо дипломатического прорыва на нынешнем этапе достичь нереалистично.

«Тем не менее это не означает, что Китай несерьезно относится к потенциальному посредничеству в установлении мира или что поездка Ли Хуэя на Украину, в Европу и Россию обязательно окажется напрасной. Его поездка направлена не на достижение немедленного дипломатического прорыва, что сейчас практически невозможно, а на подготовку к неизбежному будущему сценарию, когда всем сторонам придется сесть и поговорить», – сказала Чен «Известиям».

По ее словам, в будущих переговорах, основу для которых Пекин стремится заложить сейчас, ведущую роль хотел бы играть сам Китай. Она убеждена, что после недавнего успеха в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией усиление дипломатического влияния Пекина на украинском направлении станет важным шагом в укреплении его имиджа как мировой державы и посредника.

«Роль миротворца не только понравится Глобальному Югу, который в значительной степени отказался принять чью-либо сторону [в украинском конфликте], но и завоюет Китаю друзей в некоторых европейских странах, которые не хотят затяжного кризиса на континенте. Китай четко понимает, что этот конфликт определит будущее Европы, и правильно воспринимает некоторые различия в отношении к нему между Польшей с Прибалтикой, Германией с Францией и такой страной, как Венгрия. И он считает, что смог бы добиться соглашения, используя эти разногласия между европейскими державами», – отмечает эксперт.

Она убеждена, что в контексте ухудшающихся отношений с США Китай рассматривает Россию как жизненно важного стратегического партнера, и не в его интересах настаивать на каком-либо будущем урегулировании, которое в России могут воспринять как унижение.

«Выбор Ли Хуэя, который широко воспринимается как пророссийский, примечателен, поскольку это признак того, что Китай хочет заверить Россию: ее интересы безопасности не будут проигнорированы. Во время конфликта Китай также оказал России значительную дипломатическую и экономическую поддержку. Всё это поможет ему усадить РФ за стол переговоров в будущем», – резюмировала Чен.

Отметим, что сегодня Ли Хуэя ожидают в Москве.

«26 мая запланирована встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем, который посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса. В тот же день Ли Хуэй будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», – сообщили в МИД РФ.

Напомним, что 17 мая Ли Хуэй побывал в Киеве.

Киевский политолог Руслан Бортник обратил внимание, что китайского дипломата приняли на самом высоком уровне.

«В Киеве приняли спецпредставителя Ли Хуэйя с коллегами на очень высоком уровне. Кроме Зеленского и руководителя президентского офиса Ермака и главы МИДа, с ним говорило руководство Минобороны. Это был серьезный знак внимания», – подчеркнул Бортник.