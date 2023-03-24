Китай может начать расстрелы российских коррупционеров – Делягин

Владимир Гладков .  
24.03.2023 20:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Финансы, Экономика


Союз с Китаем пока что не сделает РФ более социальным государством, однако может немного проредить количество российских коррупционеров.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Союз с Китаем пока что не сделает РФ более социальным государством, однако может немного...

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«Стоит ли расценивать союз с Китаем как шаг России навстречу социализму?», – поинтересовался ведущий.

«Нет. Даже как шаг России к снижению коррупции пока не стоит. Правда, здесь могут быть некоторые сложности, потому что некоторые российские делегации с Китая, может быть, через некоторое время начнут возвращаться не в полном составе. Есть надежда, но это вещь неощутимая. Вот, когда у нас начнётся сокращение воровства, тогда и поговорим», – ответил Делягин.

Он пояснил, что некоторые вороватые российские чиновники и бизнесмены могут не вернуться из рабочих поездок в Китай.

«Мне в своё время один китайский аналитик сказал: «Очень хотелось бы, чтобы, когда ваша делегация к нам приедет по рабочим вопросам, её не пришлось бы расстреливать как преступников против китайского народа, укравших наши деньги».

Это было довольно давно, было добрым пожеланием. Но всякие пожелания начинают когда-нибудь реализовываться. Сейчас посмотрим. Может быть, я преувеличиваю китайскую мораль, и преувеличиваю значимость РФ, может, они нас как колонию рассматривают. Но это интересно», – добавил депутат.

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