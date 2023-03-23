Китай может обеспечить Россию микрочипами и покрыть дефицит снарядов, – Коц

Китай может покрыть дефицит боеприпасов для российской армии и обеспечить ее микрочипами, нужными для производства высокоточного оружия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, комментируя визит руководства КНР в Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коца, в обмен на это Китай получил доступ к неограниченным российским энергоресурсам.

«Мы сейчас наращиваем производство боеприпасов на имеющихся предприятиях, пытаемся открывать новые, но пока этого недостаточно. Если нам в этом поможет Китай – это страна, которая может очень быстро развернуть собственное производство боеприпасов, это будет очень здорово.

Но больше, чем в боеприпасах, мы, конечно, нуждаемся в чипах. Это микроэлектроника, которая используется, в том числе, и в производстве высокоточных боеприпасов. Здесь, безусловно, Китай нам мог бы очень здорово помочь.

Будем надеяться, что об этом тоже шла речь.

В конце концов, у нас есть, что предложить Китаю. Это и почти неограниченное количество нефтепродуктов, которые Китай может освоить. То есть, мы вполне спокойно проживем без экспорта своих углеводородов на Запад, потому что все наши потребности, все наши прибыли, которые мы извлекали до начала СВО из торговли с Европой, все эти потери может вполне покрыть Китайская Народная Республика, и мы их запросы можем обеспечить», – заявил Коц.