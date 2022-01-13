Китай может получить украинские элеваторы в счёт погашения долгов

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Новости Украины

Китай может получить элеваторы на территории Украины в счёт погашения долгов Киева за кредит в размере 1,5 млрд долларов, взятый еще во времена Виктора Януковича.

Министерство экономики Украины рассматривает вариант закрытия долга за счет имущества Государственной продовольственно-зерновой корпорации – национального оператора зернового рынка. Именно она в свое время должна была обеспечить поставки зерна китайцам, но сорвала отгрузку, что привело затем к судебной тяжбе с Пекином. В собственности корпорации находятся два портовых элеватора – Одесский и Николаевский, 24 линейных элеватора, 18 комбинатов хлебопродуктов, 17 мельниц, 1 крупяной и 2 комбикормовых завода.

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«Сейчас рассматривается вариант о полном закрытии корпорации и погашении долга перед Китаем в 23,9 млрд грн собственностью компании, например, элеваторами. Сама по себе корпорация показала хроническую неэффективность, и все пришли к тому, что остался единственный выход», – цитирует украинское издание LegalHub источник в министерстве.

По словам экономиста Александра Охрименко, компания изначально создавалась для коррупционных схем, и в этом – причина ее неэффективности.

«Эта компания была создана ещё при Кучме, и она никогда не была эффективной. Причина неэффективности – в том, что Кучма сделал её для того, чтобы «пилить» деньги, вот и «пилили» деньги. Она постоянно погрязала в каких-то коррупционных скандалах. Конечно, её надо ликвидировать. Но, в любом случае, из бюджета придется выделить деньги, чтобы покрыть убытки, потому что просто так ликвидировать не получится, надо платить по долгам. Хотя отдать долг перед китайцами можно и зерном, не только деньгами. Там очень много долгов за зерно, которое это компания взяла и не рассчиталась, они тянутся еще со времен Януковича и Порошенко», – сказал экономист.

Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак напоминает, что расширение экономического присутствия Китая встречает противодействие США. На Украине так уже было при попытке купить завод «Мотор Сич», когда сделка была сорвана по приказу из американского посольства. Однако в случае с элеваторами все может быть иначе.

«Украина не просто понимает свою вину перед Китаем после позора со сделкой по «Мотор Сичи», здесь словами «извините, нас заставили» не обойтись. Китай выставляет претензий на 4,5 млрд. долларов. А ведь Украина могла заработать, если бы американцы не вмешались. В этом случае, возможно, Штаты разрешат Украине попытаться сгладить вину. Ведь уж точно, убытки из-за «Мотор Сичи» американцы покрывать не будут. И элеваторы – это всё же не передача технологий. Но, такая возможная сделка – подтверждение того, что Украина «идёт с молотка». Вот уже и имущество по долгам раздают», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».