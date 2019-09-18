Китай может стать союзником России на Балканах

18.09.2019, Москва, Елена Острякова

Россия должна стать на Балканах экономическим партнером Китая, который является крупнейшим инвестором в регионе.

Об этом в «Независимой газете» пишет доцент НИУ ВШЭ, эксперт проекта Балканист.ру Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неопределенность собственных стратегических интересов в Юго-Восточной Европе при наличии крупных экономических вложений (Россия входит в тройку крупнейших инвесторов на Балканах) и растущая активность других международных игроков, прежде всего Китая, должны заставить Москву задуматься. России необходимы более четкое видение своей роли в регионе и умелое использование открывающихся возможностей. Еще 10 лет назад Россия могла стать надежным партнером КНР в регионе. Может, и сейчас обеим державам стоило бы попробовать объединить усилия? Завтра у Пекина такой потребности уже не будет», – пишет Энтина.

Она отмечает, что пока Китай как инвестор поддерживает и политические установки Сербии и России в регионе.

«Сербия необходима Китаю как самый короткий путь от порта Пирей в ЕС. Очевидно, что Пекин заинтересован в стабильной Сербии и регионе в целом. В противном случае под угрозу ставятся не только инвестиции, но и финальный участок «Одного пояса – одного пути». Поэтому, а также из-за угрозы внутренних дезинтеграционных тенденций Пекин последовательно поддерживает официальную позицию Белграда по Косово», – отмечает эксперт.

В рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин запустил в 2012 году «Инициативу 16+1» со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, в рамках которой было объявлено об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты в этой части Европы. По данным Европейского инвестиционного банка, треть этих вложений приходится на Сербию, 21% – на Боснию и Герцеговину и 7% – на Черногорию.

Первый существенный проект – мост сербско-китайской дружбы (мост Михаила Пупина) в Белграде, полностью возводившийся силами китайцев.

После этого – автомагистраль «Коридор 11», а вслед за ним – проект по строительству скоростной железной дороги Белград–Будапешт. Наиболее крупные инвестиции – сталелитейный комбинат «Железара Смедерево» и медная компания RTB Bor. Заявлено открытие завода по производству автомобильных покрышек.

Huawei зашла в регион также через Сербию с перспективой запуска 5G. В начале 2019 года в рамках проекта Save city была анонсирована перспектива установки более 1 тыс. камер слежения в 800 местах Белграда. Реализацию проекта будет осуществлять Huawei. Суммируя, за последние 10 лет Китай стал ключевым инвестором в Сербии, достигнув объема финансирования в 3 млрд долл.