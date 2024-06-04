Китай может заблокировать поставки применяемых ВСУ товаров двойного назначения, – Луценко

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 15:01
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Украина


Китай может обвалить украинский импорт и заблокировать поставки товаров двойного назначения, применяемых в зоне СВО украинскими войсками в ответ на хамство президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай может обвалить украинский импорт и заблокировать поставки товаров двойного назначения, применяемых в зоне...

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Накануне Зеленский обвинил Китай в попытке срыва так называемого «саммита мира», на который Украина усиленно пытается затянуть как можно больше стран.

«Китай является первым партнером по размеру импорта, нашего, а значит, может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов, включая военные. То прекрасное видео, что мы видели, сделано только потому, что наши воины освоили китайские FPV, китайские дроны, китайские станции окопного РЭБ и много других вещей. Ну и еще одно – Китай на сегодняшний день стал вторым полюсом мира. Мир снова стал двуполярным, как было во времена советской империи. Есть Соединенные Штаты как лидеры свободного мира, есть Китай как лидер тоталитарного или авторитарного мира. Зеленский умудрился накидать громких, обидных фраз и к одному, и к другому полюсу перед тем, как собрать конференцию, куда он хочет привлечь всех, в том числе сателлитов этих двух супердержав», – заявил Луценко.

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