Китай начал активно противостоять турецкой экспансии в Центральной Азии

23.07.2021, Москва, Айнур Курманов

Пекин не будет мириться с попытками Анкары навязать свою волю и правила игры бывшим советским среднеазиатским республикам и устроить силами ИГИЛ и уйгурских сепаратистов «Южный Туркестан» в Афганистане.

Об этом на прошлой неделе четко дал понять визит министра иностранных дел КНР Ван И в Душанбе, Ашхабад и Ташкент, в рамках которого он гарантировал правящим элитам защиту и поддержку со стороны Поднебесной от внешних угроз, а заодно и попросил определиться их с внешнеполитическим курсом.

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Эти встречи китайского министра с президентами Таджикистана, Туркмении и Узбекистана имеют важное значение для формирования нового геополитической конструкции в регионе и фактически означают закат прежней политики «многовекторности». Поднебесная устами Ван И объяснила руководству независимых республик, что не намерена терпеть унижения и терять завоёванные позиции, а также даже готова отстаивать свои интересы силой, если потребуется.

Именно поэтому речь зашла во время переговоров о возможном использовании частных военных компаний в деле защиты объектов китайской собственности на территории Центральной Азии от нападений как со стороны исламских террористов, так и со стороны местных экстремистов и националистов, которых могут спровоцировать и толкнуть на беспорядки прозападные НПО и фонды. Но главное заключается не в этом, а в том, что всем республикам дали понять, что сближение с Турцией нежелательно и может привести к серьезным последствиям.

А ведь речь идет о серьезных вещах, связанных с тем, куда теперь потекут энергетические потоки из той же Туркмении и какую позицию в своей транзитной политике займет тот же Узбекистан. Если с Таджикистаном всё понятно, и Эмомали Рахмон сразу подтвердил свою приверженность стратегическому сотрудничеству именно с Поднебесной, то Гурбангулы Бердымухамедов какое-то время колебался, не зная кому из держав отдать предпочтение в деле реализации своих ресурсов и в вопросах защиты месторождений и внешних границ от возможных нападений террористов.

Министр иностранных дел КНР Ван И.

В частности, камнем раздора между Пекином и Анкарой стало важнейшее туркменское месторождение газа «Галкыныш» и теперь большой вопрос куда в итоге потечет голубое топливо в Китай или на Запад через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Реджепу Эрдогану ведь не терпится заполнить нужными объемами свой газопровод (TANAP), по которому должен пойти газ Азербайджана, Туркмении и в перспективе Казахстана. Протяженность газопровода составляет 1,85 тыс. км, а максимальная пропускная способность его может быть доведена до 31 млрд кубометров.

Не случайно новоявленный султан правоверных и его клевреты проявляли чудеса эквилибристики, чтобы затянуть Ашхабад в путы Организации тюркских государств, наскоро созданной по инициативе Нурсултана Назарбаева на саммите Тюркского совета в Туркестане в марте этого года. И осенью в Стамбуле намечается эпохальная конференция этой организации, призванной заложить основу «Великого Турана», где и должны быть закреплены узы «братства» и нового энергетического союза, что означает на деле геополитическую переориентацию на Запад всей Центральной Азии.

Это и не может не тревожить руководство Китая, которое прекрасно понимает, что Турция, являющаяся геополитическим тараном США и Великобритании, фактически разрушает таким образом всю выстраиваемую конструкцию «Один пояс, один путь», создаваемые транспортные коридоры и выбивает весь регион из-под ног Поднебесной. Более того, Анкара подрывает и мост, связывающий Россию и ЕАЭС с КНР, что чрезвычайно ухудшит позиции этих ведущих держав.

Президенты Киргизии и Турции.

Но время и сложившаяся ситуация в Афганистане работают явно против Эрдогана, что сейчас и влияет на сговорчивость Ашхабада, качнувшегося сейчас в сторону КНР и России. В частности, в результате успехов Талибана уже полностью рухнул проект другого газопровода TAPI, пролоббированного Вашингтоном и Брюсселем и который должен был перенаправить туркменское топливо в Афганистан, Пакистан и Индию. При этом так же бесславно канул в лету и железнодорожный маршрут «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар», призванный связать Узбекистан с портами Пакистана и рынками Индии.

В итоге Туркмения совершила важный дипломатический демарш, решительно поддержав позицию Китая в вопросах Синьцзяна и Гонконга на недавней сессии Совета ООН по правам человека. В обмен на это Поднебесная опять же устами Ван И пообещала оказать «любую традиционную и нетрадиционную поддержку по безопасности» Туркменистану. Очевидно, что теперь вопрос участия этой бывшей советской республики в эфемерной Организации тюркских государств повис в воздухе, а потоки её газа возможно уже и не потекут через Турцию.

Похожая картина складывается и с Ташкентом, где Ван И во время своего визита 15 июля дал понять Шавкату Мизиёеву важность следования в фарватере России и Китая. Именно это надо видеть под дипломатическими любезностями типа празднования в следующем году 30-летия установления официальных отношений двух стран и вопросами развития экономических отношений и транспортной инфраструктуры. Помимо этого, Пекин традиционно гарантировал узбекской правящей элите незыблемость ее независимости и границ.

Не исключено, что с появлением китайских заводов для пущего спокойствия там также возникнут частные охранные агентства и военная техника, предоставленные Поднебесной. И это то же будет уместным, так как позиция и роль Узбекистана в деле успеха или неуспеха турецкой стратегии в Центральной Азии является критической. Даже если соседний Нур-Султан (Целиноград) попытается самостоятельно вести работу по интеграции республик региона в Организацию тюркских государств, то ему это не удастся без поддержки Ташкента. В этом случае, казахстанское руководство рискует оказаться в изоляции.

Но еще большие неприятности Эрдогана и дело неоосманизма поджидают в самом Афганистане, где Талибан недвусмысленно дал понять на это неделе, что не потерпит нахождение у себя на территории турецких военных. В своем заявлении движение указало, что «рассматривает пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом в Афганистане как оккупацию и будет бороться с захватчиками». Талибы призвали Турцию отказаться от решения, которое «создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран».

То есть современных янычар, а также игиловцев и проамериканских моджахедов из числа местных узбеков и таджиков будут вскоре нещадно бить и не факт, что новоявленному султану удастся повторить историю с оккупацией северного Кипра и создать тут хваленный «Южный Туркестан». Более того, как выясняется почти вся граница с Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном уже находится под контролем Талибана.

Побеждающее движение талибов не оставляет теперь никаких шансов и для протурецких уйгурских сепаратистов из Исламского движения Восточного Туркестана, финансируемых также американскими спецслужбами. Так, один из лидеров Талибана Сухейль Шахин заявил в среду:

«Наши представители были в Китае много раз, и у нас с ним хорошие отношения. Китай — дружественная страна, участие которой в реконструкции и развитии Афганистана мы приветствуем».

Исходя из этого, Сухель заверил, что талибы не позволят уйгурским сепаратистам, часть которых искала убежища в Афганистане, обосноваться там и производить атаки на территорию КНР. Аналогичные заявления сделали представители движения и в Москве, в которых также гарантировали перекрытие каналов наркотрафика, уничтожение сил ИГИЛ и отказ от ведения каких-либо действий против бывших советских среднеазиатских республик. Такие же гарантии получил от них и Тегеран.

Поэтому сейчас для Вашингтона и Анкары сложилась такая тупиковая ситуация, что куда ни кинь, везде клин. На глазах рассыпаются в прах все «южные маршруты», идущие в обход России и Китая. Соответственно, на этом фоне ослабевают позиции и прозападных сил в правящих элитах стран Центральной Азии, так как теперь всем ясно, что ни Пекин, ни Москва, ни Тегеран не позволят выбить регион из складывающейся конструкции нового мироустройства. Китай же, как мы видим, применяет уже все свои экономические возможности и рычаги, чтобы нейтрализовать все действия Турции и Запада в этом направлении.

Россия в качестве единственной верной и жизнеспособной альтернативы для среднеазиатских республик и других соседних стран предлагает концепцию «Большой Евразии», которая стала бы объединением вокруг главного стержня в лице ЕАЭС и геополитического проекта «Один пояс, один путь». И в этой будущей семье народов нет места неоосманизму и пантюркизму, означающие откат в средневековое прошлое и неизбежную экономическую и культурную деградацию.