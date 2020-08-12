Китай начал захват Европы с Белоруссии, Зеленский должен дать бой вместе с США – эксперт

12.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поддержать США и Запад, которые не признают выборы в Белоруссии.

Об этом на канале Politeka заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему придется определяться – тысячи арестованных, сотни людей в реанимации, один убитый или даже больше. Восстание идет уже по всей стране. Поэтому он (Зеленский) должен будет занять позицию. Думаю, как только США сформулируют эту позицию, о непризнании выборов и требовании новых выборов, немедленного ухода Лукашенко в отставку.

Если это будет сделано то Зеленский должен будет эту позицию занять. Собраться должен «Люблинский треугольник «Польша-Литва-Украина» и принять соответствующие политические решения.

Образовался «кратер», который будет влиять на геополитику на всем евразийском континенте, потому что в процесс оказался втянут Китай. Надо говорить о прямом вмешательстве руководства коммунистического Китая в ситуацию с выборами в Белоруссии – понятно, что белорусские власти технически не могли осуществить полную блокаду Интернета, соцсетей.

Сделано это на очень высоком техническом уровне. Сделать это мог только коммунистический Китай, который имеет в этом практику. Тем более был разговор между Путиным и Си Цзиньпином, тот сказал, чтобы Путин не вмешивался сильно в Белоруссию, они согласовывали свою позицию.

Плюс т.н. свободная экономическая зона с технопарком под Минском. Это значит, что Китай уже фактически захватил контроль над европейской страной. Тоталитарный Китай сегодня уже контролирует территорию европейского государства. Вот что означает тайная экспансия Китая», – рассуждает Соскин.

Он не сомневается, что Светлана Тихановская резонно испугалась и покинула страну – ведь Лукашенко начал бы «убивать ее детей» и соратников.

«Осуждать ее нельзя, просто волей судьбы ее выбросило на гребень революции. Она не была готова к этому. Лукашенко ни перед чем не останавливался. У Тихановской муж сидит. Нет сомнений, что Лукашенко не остановился бы и убил бы ее детей, начал бы убивать по одному членов ее штаба», – считает эксперт.

Если раньше Лукашенко подкупал своих избирателей, то теперь у него уже просто нет денег на это, потому люди и вышли протестовать.

«Лукашенко раньше удавалось подкупать массовые слои, как он их называет, «овец». У него были возможности, деньги, время было другое. Теперь их ему подкупить нечем. Эти люди уже не могут обеспечить свои первичные потребности. Поэтому начались протесты в рабочей среде, среди людей пожилого возраста, людей, лучшие годы которых прошли в условиях диктатуры.

Кроме того, там появилось много молодых людей, которые видят, что у них будущего нет. Они говорят, что так жить не могут и не хотят», – резюмировал Соскин.