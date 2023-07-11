Китай нам не противник, но НАТО готовится защищаться от него – Столтенберг

Вадим Москаленко .  
11.07.2023 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 102
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны НАТО совместно со своими союзниками из Азиатско-Тихоокеанского региона планируют рассмотреть план действий «на случай выхода из-под контроля Китая».

Об этом на брифинге по итогам первого дня Вильнюсского саммита стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО совместно со своими союзниками из Азиатско-Тихоокеанского региона планируют рассмотреть план действий «на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы обсуждали вопрос Китая. Китай – не наш противник, и мы продолжим взаимодействовать с ними, однако Китай влияет на нашу безопасность. Китай ставит вызов международному порядку, основанному на правилах, он отказывается осудить агрессивную войну России против Украины, угрожает Тайваню и наращивает военную мощь. Ядерная модернизация Китая также беспрецедентна. Отсутствует прозрачность в её реализации», – вещал он.

«Поэтому союзники согласовали необходимость защищаться от данного поведения Китая. Завтра мы встретимся с лидерами Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а также с Европейским Союзом, потому что все мы становимся сильнее, если мы действуем вместе», – заявил Столтенберг.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть