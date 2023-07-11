Китай нам не противник, но НАТО готовится защищаться от него – Столтенберг

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Страны НАТО совместно со своими союзниками из Азиатско-Тихоокеанского региона планируют рассмотреть план действий «на случай выхода из-под контроля Китая».

Об этом на брифинге по итогам первого дня Вильнюсского саммита стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсуждали вопрос Китая. Китай – не наш противник, и мы продолжим взаимодействовать с ними, однако Китай влияет на нашу безопасность. Китай ставит вызов международному порядку, основанному на правилах, он отказывается осудить агрессивную войну России против Украины, угрожает Тайваню и наращивает военную мощь. Ядерная модернизация Китая также беспрецедентна. Отсутствует прозрачность в её реализации», – вещал он.

«Поэтому союзники согласовали необходимость защищаться от данного поведения Китая. Завтра мы встретимся с лидерами Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а также с Европейским Союзом, потому что все мы становимся сильнее, если мы действуем вместе», – заявил Столтенберг.