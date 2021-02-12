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12.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Китай, Происшествия, Скандал, Украина
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Китай нанёс ответный удар Украине по самому больному

Новости Украины

В новогодней программе государственного китайского ТВ, которую посмотрели «как минимум полтора миллиарда человек», показали украинский танец «гопак», который был назван «русским» – артисты исполняли номер на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

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Telegram-канал «ChinaNews» предполагает, что это – пока что «троллинг» Киева со стороны Пекина, где раздражены скандалом вокруг сорвавшейся сделки по покупке завода «Мотор Сич», когда Киев по велению США «кинул» китайских инвесторов.

Китайская передача отмечена в книге рекордов Гиннеса как шоу, которое одномоментно смотрит самое большое количество зрителей: «Как минимум полтора миллиарда человек теперь точно знают: «гопак – это русский танец»!» – иронизируют комментаторы.

Напомним, что ситуация вокруг «Мотор Сич» – не единственный конфликт в отношениях Киева и Пекина.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинские майданщики провели акцию протеста  под посольством Китая в Киеве в знак солидарности с участниками беспорядков в Гонконге.

Также мы писали об украинских праворадикалах, которые были замечены во время массовых акций протеста в Гонконге.

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