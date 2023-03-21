Китай не доверяет Украине

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От визита китайского лидера в Москву не стоит ожидать прорывов по урегулированию украинского конфликта

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, отвечая на вопрос, может ли визит главы КНР стать импульсом к проведению мирных переговоров по Украине.

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«Думаю, тема Украины – далеко не главное для Китая, особенно для Китая, для нас она все-таки важна. Для КНР важнее общая ситуация в мире, потому что после ХХ съезда партии они поняли, что являются великой мировой державой, сформулировали концепцию глобальной безопасности, и в рамках этой доктрины они сформулировали 12 предложений по нормализации обстановки на Украине. Сейчас они помирили Саудовскую Аравию и Иран, скоро будут интересные новые инициативы, ну и Украина. Искреннее отношение китайцев к Украине – отрицательное, они ей не доверяют и у них есть для этого все основания», – сказал эксперт «Московскому комосомольцу».

По его словам, это недоверие началось еще во времена президента Виктора Януковича.

«Он приехал в Пекин, пообещал китайцем, что Шелковый путь пройдет в Крым и будет заканчиваться в Евпатории, где китайцы построят большой порт, получат большие черноземные земли под сельхозугодья, взял 3 миллиарда долларов кредита и растворился», – напомнил аналитик.

Он добавил, что и нынешний президент Украины Владимира Зеленский не вызывает у Пекина большого энтузиазма.

«Китайцы купили большой пакет акций завода «Мотор Сич». И вдруг американцы Зеленскому велели отменить эту сделку, угрожая не выдать очередной пакет помощи. И Зеленский отменил сделку. Думаю, китайская инициатива по Украине связана не столько с ней, сколько вообще с европейской безопасностью, а может даже и с мировой. Я не жду каких-то прорывов по украинскому вопросу», – резюмировал Тавровский.