Китай не следует принципам ООН, потому что не принимает мирный план Зеленского – посол Германии

Вадим Москаленко .  
22.03.2023 20:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Китай, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


«Мирным планом по Украине» якобы могут считаться только пробандеровские русофобские документы, одобренные Вашингтоном и Киевом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мирным планом по Украине» якобы могут считаться только пробандеровские русофобские документы, одобренные Вашингтоном и...

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«Китайский документ – это не мирный план. Мирный план – это, прежде всего, резолюция, которую поддержала 141 страна в Нью-Йорке 23 февраля. И это план президента Зеленского, эти десять пунктов», – сказала Фельдгузен.

Посол подчеркнула, что Запад признает китайский мирный план только после того, как Пекин займёт абсолютно пробандеровскую русофобскую позицию.

«Мы разделяем несколько пунктов китайской позиции. Но мы там читаем, что Китай за территориальную целостность стран, но не указывается, что и Украина имеет это право.

Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли этот конфликт не «конфликтом», а «войной», и что они вместе с нами хотят, чтобы российские войска вышли с Украины. Это принцип территориальной целостности», – добавила она.

Более того, немецкий посол отказала Китаю в следовании принципам ООН до тех пор, пока Пекин не начнёт подпевать Вашингтону.

«Ещё один принцип ООН – это запрет насилия. Если Китай за эти принципы, то надо чётко сказать, что это Россия ведёт такое насилие», – подытожила она.

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