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26.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Китай, Политика, Россия, Экономика
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Китай не сможет заменить для Белоруссии Россию

Несмотря на экономическое сотрудничество, Китай не станет стремиться получить контроль над Белоруссией, не станет...

Несмотря на экономическое сотрудничество, Китай не станет стремиться получить контроль над Белоруссией, не станет защищать эту страну от козней Запада и не заменит для Минска Россию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть Китай, но он не может дать Лукашенко то, что может дать Россия. Только Россия может защитить Белоруссию, и только Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия существовала либо как интегрированная часть России, либо как независимое, но очень близкое и союзное государство. В принципе, близкое союзное государство России даже выгоднее, потому что тогда за благосостояние жителей Белоруссии отвечает белорусское правительство, а не российское. А все остальные выгоды Россия имеет», – сказал Ищенко.

«Кроме того, есть пример отношения России и Северной Кореи. У нас хорошие отношения, мы тоже поддерживаем Северную Корею в её борьбе с мировым империализмом. Но мы не вмешиваемся в их отношения с Китаем, и признаём, что Северная Корея – фактически протекторат Китая.

Потому что мы не можем предоставить Корее тот объём торгово-экономического сотрудничества и помощи, который предоставляет Китай, и тот объём военной защиты. Поэтому мы в эти дела не вмешиваемся, не пытаемся перебежать дорогу Пекину.


И точно так же для Китая – никто не мешает ему торговать с Белоруссией, сотрудничать, договариваться, и так далее. Но китайцы прекрасно знают, что на этом направлении у России значительно больше интересов и значительно более сильные позиции. И у них нет необходимости ни конкурировать с Москвой за Белоруссию, ни принимать на себя какие-то обязательства, которые им будет сложно выполнить. Поэтому Китай есть, но он ничего не решит», – резюмировал эксперт.

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