«Китай несёт ответственность за войну на Украине!» – экс-посол в США взъярился на Пекин

Вадим Москаленко.  
14.04.2024 19:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет перетянуть Китай на свою сторону или добиться его нейтральности, потому что Пекин является надёжным союзником Москвы – и поддерживает войну против неонацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrainian Media Network» заявил экс-посол Украины в Вашингтоне и Париже Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет перетянуть Китай на свою сторону или добиться его нейтральности, потому что...

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«Большинство людей у нас считают, что надо перетянуть Китай на свою сторону, или обеспечить его нейтралитет. Но это невозможно, потому что Китай для России является не просто партнёром, а союзником.

И понятно, что сейчас российская экономика не удержалась бы на плаву, если бы не поддержка Китая. Один из американских политиков сказал, что на 90% эта устойчивость России – это именно благодаря поддержке со стороны Китая.

Поэтому, я считаю, что Китай несёт большую ответственность за ту войну, которая происходит на Украине!», – трепался Шамшур.

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