Китай незримо присутствовал на переговорах РФ и КНДР

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Обсуждение непубличных проблем на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына было широким и продуктивным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В оценке согласованного реагирования на новые военные угрозы в регионе нашим двум, а по сути, трем странам (Китай тут невидимо присутствует) стороны сошлись. Это момент формирования трехстороннего подхода России, КНДР и Китая – реагирования на новые угрозы, которые возникли в регионе. Наши оппоненты сами понимают, что они сами подталкивают нас к активизации трехстороннего сотрудничества и, с одной стороны, опасаются этого, с другой, понимают неизбежность», – сказал Воронцов.

Он обратил внимание, что до Ким Чен Ына на космодром «Восточный» был приглашен только президент союзной Белоруссии Александр Лукашенко. Эксперт считает, что корейский лидер прибыл в Россию на поезде, чтобы привезти максимально большую делегацию. Ранее западные СМИ писали о встрече Путина и Ким Чен Ына с плохо скрытой тревогой.