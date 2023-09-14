Китай незримо присутствовал на переговорах РФ и КНДР

Елена Острякова .  
14.09.2023 16:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 295
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Обсуждение непубличных проблем на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына было широким и продуктивным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждение непубличных проблем на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В оценке согласованного реагирования на новые военные угрозы в регионе нашим двум, а по сути, трем странам (Китай тут невидимо присутствует) стороны сошлись. Это момент формирования трехстороннего подхода России, КНДР и Китая – реагирования на новые угрозы, которые возникли в регионе. Наши оппоненты сами понимают, что они сами подталкивают нас к активизации трехстороннего сотрудничества и, с одной стороны, опасаются этого, с другой, понимают неизбежность», – сказал Воронцов.

Он обратил внимание, что до Ким Чен Ына на космодром «Восточный» был приглашен только президент союзной Белоруссии Александр Лукашенко. Эксперт считает, что корейский лидер прибыл в Россию на поезде, чтобы привезти максимально большую делегацию. Ранее западные СМИ писали о встрече Путина и Ким Чен Ына с плохо скрытой тревогой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть