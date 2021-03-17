Китай никогда не прекращал работать с Крымом – украинский эксперт

17.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Китай сохранял отношения с компаниями в Крыму после 2014 года и предыдущая украинская власть не предъявляла по этому поводу никаких претензий.

Об этом в эфире 7 канала в Ютуб заявила эксперт по международным отношениям, генеральный директор AB&D Group Юлия Осмоловская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бизнес, который устанавливался и развивался еще раньше, когда были установлены традиционные контакты, просто развивается. Фактически Китай и не прекращал сотрудничество с компаниями в Крыму уже после аннексии. Просто не реализуются большие инвестиционные платы, которые имел Китай. А точечно Китай работает с отдельными проектами в Крыму.

Если мы говорим о реакции украинской власти, то есть вопрос к предыдущей власти, насколько она адекватно реагировала на такие факты, которые имели место во время президентства Порошенко. Я не помню таких заявлений от украинских официальных кругов на нарушения украинского законодательства китайскими бизнесменами или китайской стороной.

Китай, в отличие от США и ЕС, не вводил санкции в отношении аннексии Крыма. Он всегда занимал осторожную позицию, Китай надеется, что Украина и Россия найдут решение этой проблемы путем консультаций и дипломатических переговоров», – считает эксперт.

Что касается визита китайской делегации в Крым, то вполне возможно, что он стал ответом на решение СНБО о национализации «Мотор сичи», хотя полная информация о китайских инвестициях в это предприятие остается закрытой.

«Я бы не исключала связь – мы знаем реакцию китайской стороны на решение СНБО. Они восприняли его болезненно. Но вообще, у нас нет публичной информации, что происходит с самим инвестпроектом. Есть противоречивая информация, что были обещаны большие деньги, которые еще не были фактически вложены непосредственно в это предприятие.

И мы от европейских компаний имеем такую информацию, что это такой китайский стиль – Китай всем обещает деньги, но реально их не вкладывает. Поэтому мы просто не знаем всей информации, чтобы говорить насколько действия украинской стороны были обоснованы», – рассуждает Юлия Осмоловская.