Китай обойдет Украину через Молдову и Приднестровье

17.05.2019Елена Острякова

Приднестровье и Молдова могут прийти к компромиссу в рамках глобального китайского логистического проекта «Новый Шелковый Путь».

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил Директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков.

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«Через территорию Приднестровья и Молдовы проходит два транспортных европейских коридора, которые находятся в упадке. Китайцы сейчас меняют логистику своего Нового Шелкового пути в обход Украины. Может, мы поймем, что в этом наш компромисс. Здесь речь идет не просто о взаимоотношениях Приднестровья и Молдовы, а о серьезной транспортной артерии, которая связывает Европейский Союз и порты Черного моря. Возможно, мы будем с большим запалом искать компромиссные решения. Это не просто наш внутренний вопрос. Здесь затрагиваются региональные интересы, от которых мы можем получить существенную прибыль и выгоду», – сказал Широков.

В апреле аналитик Forbes Роджер Эйткен написал, что Молдова находится в привилегированном положении по сравнению с другими странами бывшего СССР. У республики, по его мнению, очень удобная географическая позиция, поскольку она находится на перекрестке «пяти миров» – СНГ, Евросоюз, ГУАМ, Свободная торговая зона и ЦЕССТ. Единственное, что смущает аналитика, это отсутствие грамотной инфраструктуры и не лучшее качество дорог.