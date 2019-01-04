Китай обскакал Россию и США

04.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

«Китайский луноход «Чанъэ-4» совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны», – сообщили 3 января все информационные агентства планеты со ссылкой на центральные СМИ Китая. Это не первое приземление на планету-спутник передвижной автоматической станции, но событие всё равно уникальное: до «Нефритового зайца – 4» ещё не один исследовательский аппарат Земли не совершал посадку на невидимую с Земли поверхность.

Фото обратной стороны спутника Земли с китайского лунохода

Напомним, впервые человечество увидело обратную сторону Луны почти 60 лет назад, 7 октября 1959 года, благодаря фотографиям, переданным на Землю советской автоматической межпланетной станцией «Луна-3». Этот беспримерный научный подвиг нашей Родины на заре космической эры был увековечен в названиях лунных кратеров. Можно сказать, «ОбратнаяСторонаЛуныНаш»: кратеры на её поверхности носят имена выдающихся русских и советских учёных и деятелей науки: Циолковского, Королёва, Гагарина, Обручева, Курчатова, Жуковского, Менделеева, Тимирязева, Ляпунова, Крузенштерна… общим числом не менее сотни.

Луна-3, первая показавшая человечеству тёмную сторону Луны

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В последний раз, до «Нефритовых зайцев», человечество дотрагивалось до поверхности Луны более 40 лет назад, в далёком 1976 году. Последним аппаратом, посетившем нашу царицу ночей, была советская АМС «Луна-24», доставившая на Землю образцы лунного грунта.

Путь к близкой Луне «Чанъэ-4» проделал почти за месяц: с космодрома «Сичан» аппарат стартовал 8 декабря прошлого года. Сам полёт занял всего 112 часов, а остальное время станция находилась на окололунной орбите, выжидая начала лунного дня на обратной стороне. Это позволит питать бортовые системы лунохода от солнечных батарей в течение 10 земных суток.

Прилунился «Нефритовый заяц» в очень интересном и давно манящем учёных участке Луны – в кратере Карман, в бассейне Южный полюс – Эйткен, крупнейшем ударном кратере во всей Солнечной системе. Согласно показаниям спектрометров, в этом месте наружу выходят геологические породы верхней мантии, добраться до которых в земных условиях в настоящий момент невозможно. А, поскольку Земля и Луна формировались из одного сгустка космической материи, исследование этих пород способно пролить свет на происхождение и Луны, и Земли.

Синим выделен бассейн Южный полюс – Эйткен, где сел луноход

Для учёных это тем более важно, что предыдущий китайская самоходная тележка «Юйту», прибывшая на Луну в 2013 году, ничего нового науке не дала, а была, скорее, «пробой пера» перед заброской «Ченъэ-4».

Китайская автоматическая станция состоит из собственно лунохода, блока ракетных двигателей и посадочной платформы общим весом без малого две тонны. Сам «Нефритовый заяц» получился довольно упитанным, в 140 кило веса.

Помимо оптических камер (панорамной, ландшафтной и инфракрасной), китайский луноход набит научной аппаратурой: георадар, ИК-спектрометр, датчики радиации и нейтронного излучения.

Но есть и кое-что новое. Китайские учёные намерены провести на обратной стороне Луны ряд биологических экспериментов по созданию в космическом аппарате замкнутой экосистемы. С этой целью в специальный контейнер помещены семена картофеля, резуховидки Таля (капуста такая) и коконы шелкопряда. По задумке, растения должны поглощать углекислый газ, выделяемый личинками шелкопряда, с преобразованием его в кислород.

В настоящее время луноход «Ченъэ-4» ещё не покинул посадочную платформу. Скорее всего, его системы проходят тщательную проверку. Одна из двух опубликованных китайскими СМИ фотографий является компьютерной реконструкцией лунохода на поверхности Луны, а другая, настоящая, показывает снимок лунной поверхности обратной стороны, имеющей такой же коричневый оттенок, как и у видимой с Земли.

Миссия «Нефритового зайца» интересна ещё и тем, что радиосигналы аппарата с обратной стороны Луны не могут попасть на Землю напрямую.

С этой целью китайцами ещё в мае была запущена станция-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), достигшая гало-орбиты возле точки равновесия Лагранжа L2, расположенной в 65 тыс км над обратной стороной Луны, откуда видна Земля. Причём, функции «Цюэцяо» не ограничиваются ролью простого ретранслятора. Этот спутник оснащён китайско-нидерландским оборудованием, регистрирующим низкочастотное излучение ранней Вселенной, позволяющим изучить её структуру.

Собственно, сама по себе высадка «Нефритового зайца» на обратной стороне Луны была бы невозможна без предыдущих советских и американских исследований Луны, как и без помощи иностранных партнёров Китайского национального космического управления.

В частности, учёные РАН помогли китайским коллегам, не имевшим опыта исследования Луны, с инженерным моделированием поверхности и лунного грунта. Некоторые приборы на китайских луноходах спроектированы совместно с российскими специалистами, а радиоизотопный генератор, способный обогреть и снабдить электроэнергией «Чанъэ-4» в долгую лунную ночь, так и вовсе российский на 100%. Критически важный компонент.

С радостью осознавая, что человечество вновь начинает обращать лицо к звёздам, приходится с огромным сожалением констатировать, что китайцы со своим «Чанъэ-4» обскакали пионеров космических исследований, Россию и США. А ведь у обеих стран давненько пылились на полке проекты заброски на тёмную сторону Луны исследовательских аппаратов. И не просто, а как раз в многообещающую область Южный полюс – Эйткен.

И если за американцев можно быть спокойными – их NASA традиционно возглавляют компетентные люди, осознающие возложенную на них ответственность, то будущее отечественных космических исследований выглядит далеко не так радужно, пока «Роскосмосом» руководят вчерашние журналисты, способные угрохать триллион рублей в год непонятно на что.