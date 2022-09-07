Китай объявил, что продолжит всестороннее сотрудничество с Россией

07.09.2022  16:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Экономика


Китай продолжит развивать с Россией всестороннее сотрудничество, несмотря на санкции, которые в отношении РФ вводят страны Запада.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай продолжит развивать с Россией всестороннее сотрудничество, несмотря на санкции, которые в отношении РФ...

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По мнению Чжаньшу, санкции не смогли нанести российской экономике такого удара, как ожидали их инициаторы.

«Под руководством президента Путина экономика России не была раздавлена жесткими санкциями США и их сателлитов. За весьма короткое время она стабилизировалась и продемонстрировала стрессоустойчивость. В первом полугодии текущего года наблюдается рост в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, обработка пищевых продуктов, древесины, химическая промышленность, металлургия.

Потребление энергии вновь осуществило рост после тяжелого удара. Объем железнодорожной перевозки сохраняет стабильность. По мере укрепления рубля снижается инфляционное давление и инфляционное ожидание, стремительно восстанавливается импорт…

Китайская сторона считает, что Россия остается важным партнером по международному инвестиционному сотрудничеству, мы будем в дальнейшем укреплять всестороннее сотрудничество в сферах экономики, торговли, финансов, научно-технологической, образовании и культуре.

Китай готов и впредь поддерживать развитие Дальнего Востока России и принимать в нем участие, будем оказывать российским друзьям поддержку и содействие в проведении Восточного экономического форума», – заявил Чжаньшу.

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