Китай отказал Трампу в расследовании против Байдена

08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай не намерен вмешиваться во внутренние дела США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал представитель китайского МИД, комментируя недавний призыв президента США Дональда Трампа расследовать мощеннические операции одного из лидеров американских демократов Джо Байдена и его сына, сообщает Reuters.

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“Китай всегда преследовал невмешательство во внутренние дела других стран”, – заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Гэн Шуан.

“Мы не намерены вмешиваться в дела Соединенных Штатов. Наша позиция остается последовательной и ясной по этому вопросу”, – добавил он.

Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Комментируя его слова, министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что Украина сейчас меньше всего бы хотела быть втянутой во внутренние проблемы США накануне выборов.