Китай переходит в масштабное геополитическое наступление, делая ставку на Россию

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В минувшую пятницу в Китае произошло знаменательное событие – впервые в истории депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина главой страны на третий срок. Это открывает новый этап борьбы Поднебесной за мировое лидерство и низвержение господства англосаксов.

По данным китайской прессы, народные избранники единогласно проголосовали за кандидатуру действующего председателя. Подобное стало возможным благодаря изменениям в Конституцию КНР. Помимо должности председателя КНР Си Цзиньпин занял еще и пост главы Центрального военного совета Китая.

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На заседании ВСНП произошла и смена руководства правительства, так как кабинет министров возглавил Ли Цян, бывший глава Шанхайского горкома Коммунистической партии и ближайший сподвижник Си Цзиньпина.

Он стал теперь ответственным за возрождение экономики, пострадавшей от трех лет борьбы с COVID-19, и пришёл на смену более умеренного, либерального и условно прозападного Ли Кэцяна, лишённого всех должностей в партии.

Ведущее международное китайское издание Global Times представляет это как триумф усилий всего общества, демонстрирующее к тому же и единство руководства в деле осуществления глобальной задачи достижения первенства.

«Результат выборов отражает общую волю и единство всей страны, а также укрепляет ключевое преимущество Китая в политической определенности и последовательности, которое гарантирует, что страна способна преодолеть вызовы и реализовать китайскую модернизацию, поскольку мир претерпевает глубокие изменения, невиданные за столетие, считают китайские аналитики», – утверждает издание.

Рупор же Китайской Компартии «Жэньминь жибао» подчёркивает в свою очередь новую конфигурацию, когда в руках председателя сконцентрирована вся полнота партийной, государственной и военной власти в стране. По моему мнению, подобное стало результатом разгрома фракционеров из числа выходцев бывших деятелей Комсомола, ратовавших за сохранения прежней политики Дэн Сяопина по развитию партнёрских отношений с США.

«Это показывает «триединую» систему руководства КПК, КНР и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), показывает политическое преимущество руководства КПК и институциональное преимущество социализма с китайской спецификой, и это хорошо для укрепления и усиления общего руководства партии, и хорошо для улучшения системы руководства партии и государства», – указывает партийный орган.

И действительно на ведущие государственные должности теперь окончательно пришли соратники Си Цзиньпина, что означает окончательную смену всего внешнеполитического и внутреннего курса, неизбежно ведущего к развитию конфронтации с США и милитаризации экономики и общества.

Признаками такого поворота стало назначение на посты министров иностранных дел и военного ведомства «ястребов», настроенных на проведение жёсткой наступательной стратегии выдавливания Вашингтона со всех ключевых позиций в мире.

Так, Цинь Ган в своём первом выступлении в качестве министра иностранных дел, состоявшемся во вторник 7 марта в кулуарах политической встречи «двух сессий» ВСНП, изложил внешнеполитическую повестку дня Китая на ближайшие годы, представив Китай и его отношения с Россией как маяк силы и стабильности, а США и их союзников как источник напряженности и конфликта.

Таким образом он продемонстрировал всем образование стратегического союза двух держав.

«С Китаем и Россией, работающими вместе, у мира будет движущая сила», – сказал он. – Чем более нестабильным становится мир, тем более важно, чтобы Китай и Россия неуклонно развивали свои отношения».

И, наоборот, Белому дому из уст нового министра было заявлено предупреждение, что

«если США не нажмут на тормоза, а продолжат мчаться по неправильному пути, никакое количество ограждений не сможет предотвратить сход с рельсов, и наверняка будут конфликты и конфронтация».

Министром обороны стал Ли Шанфу, который еще в сентябре 2018 года оказался под санкциями американской администрации за то, что принял решение о приобретении Поднебесной российских ЗРК С-400 и 10 истребителей Су-35.

Подобное назначение во многом символично, так как показывает Вашингтону бескомпромиссность Пекина в отстаивании своих жизненных интересов и территориальной целостности, в том числе и военными методами.

Вместе с новым начальником Генштаба Лю Чжэнли новый министр обороны ранее был еще на ХХ съезде Компартии избран в состав Центрального военного комитета партии и является одной из ключевых фигур, на которую опирается председатель.

Получается, что позиции армии в партийном и государственном аппарате только укрепились при Си Цзиньпине, что говорит о многом, а сама НОАК получает еще больше власти и влияния в стране. Примечательно, что многие из руководящего генералитета или земляки главы КПК, либо выходцы из известной провинции Фуцзянь, расположенной напротив острова Тайвань, где сконцентрированы значительные силы войск и штабные центры.

Подобные изменения нашли своё отражение и в резком антиамериканском выступлении самого главы КНР на сессии ВСНП.

Его речь изобиловала обличительными оборотами и показалась многим необычно резкой даже для представителя Пекина. Си Цзиньпин фактически открыто обвинил Вашингтон в попытке изолировать свою страну и сдержать ее развитие.

Такая жёсткая позиция неприятно удивила западную прессу. Так, по мнению британского издания Independent это отражает растущее разочарование правящей Коммунистической партии тем, что ее стремление к процветанию и глобальному влиянию находится под угрозой из-за ограничений США на доступ к технологиям, их поддержки Тайваня и других шагов, рассматриваемых Пекином как враждебные.

«Си, самый могущественный лидер Китая за последние десятилетия, пытается казаться выше проблем и обычно делает мягко позитивные публичные комментарии. Это сделало его выступление в понедельник еще более поразительной. Си Цзиньпин сказал, что возглавляемая США кампания «сдерживания и подавления» Китая «принесла беспрецедентные, серьезные проблемы». Он призвал общественность «осмелиться бороться»», – утверждает английское издание.

И похоже тревожные ощущения, переданные англосаксонскими СМИ, воплощаются в реальность. Уже 10 марта произошла неожиданная сделка между Ираном и Саудовской Аравией по восстановлению дипломатических отношений, в которой ключевую роль сыграл Китай. Это означает невероятный успех китайской дипломатии в деле примирения двух держав региона, что резко меняет расстановку сил.

Пекин тем самым становится фактическим суперарбитром на Ближнем Востоке и демонстрирует собственное преимущество над Вашингтоном. Это по сути начало конца доминирования США, так как китайское руководство предпримет такие же демарши в ближайшее время и в других уголках планеты, опираясь на свою экономическую мощь и возможности.

Это находит признание и среди американских экспертов.

Американское издание Reuters цитирует слова бывшего высокопоставленного чиновника США и ООН, а ныне научного сотрудника Брукингского института Джеффри Фелтмана, который следующим образом констатирует изменившееся соотношение сил:

«Это будет интерпретировано – вероятно, точно – как пощечина администрации Байдена и как доказательство того, что Китай является растущей державой».

На этом фоне планирующийся визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта, как первый визит после избрания председателем КНР, надо воспринимать как акт безусловной поддержки России и подтверждением образования реального двустороннего военно-политического союза в деле общего противостояния Западу. И угрозы со стороны Вашингтона ввести санкции за якобы поставки вооружений Пекин уже не страшат.

На этот счёт ясно и чётко дал всем понять новый глава китайского МИДа Цинь Ган:

«Почему они [американцы], с одной стороны, требуют от Пекина не поставлять оружие России, а с другой стороны сами не прекращают продажи вооружений Тайваню вопреки совместному коммюнике КНР и США от 17 августа 1982 года? Почему они, заявляя на словах о содействии миру, на деле тайно разработали план «уничтожения Тайваня»?».