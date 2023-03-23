Китай поддержал Путина с Крымом и новыми территориями – Карасев

Анатолий Лапин.  
23.03.2023 10:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1215
 
Выборы, Дзен, Китай, Крым, Политика, Россия


Председатель КНР Си Цзиньпин, посетив Россию, подал сигнал, что Китай согласен с выдвижением президента РФ Владимира Путина на очередной срок в следующем году.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Поэтому он и приехал, и сказал, несмотря на суды, подозрения, ордеры Путину и так далее. Он фактически анонсировал участие Путина в президентских выборах 24-го года.

Во-вторых, де-факто он согласился с тем, что Путин будет идти на эти выборы со своим историческим активом – Крымом и оккупированной Украиной территорией. Поэтому он был в Мариуполе и Крым посетил – да, без пафоса отмечания годовщины референдума и так далее, но посетил. И фактически Си с этим согласился – он признал легитимность участия Путина в выборах и его победу», – сказал эксперт.

«Никакого трансфера власти, никаких преемников не будет, потому что 24-й год, на шесть лет избирается, до 30-го года Путин собирается быть президентом. Председатель Си с этим согласился, более того, легитимировал это. Потому что, если кто-то другой, нет смысла подписывать эти все соглашения и создавать альянс», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть