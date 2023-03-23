Китай поддержал Путина с Крымом и новыми территориями – Карасев

Председатель КНР Си Цзиньпин, посетив Россию, подал сигнал, что Китай согласен с выдвижением президента РФ Владимира Путина на очередной срок в следующем году.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Поэтому он и приехал, и сказал, несмотря на суды, подозрения, ордеры Путину и так далее. Он фактически анонсировал участие Путина в президентских выборах 24-го года.

Во-вторых, де-факто он согласился с тем, что Путин будет идти на эти выборы со своим историческим активом – Крымом и оккупированной Украиной территорией. Поэтому он был в Мариуполе и Крым посетил – да, без пафоса отмечания годовщины референдума и так далее, но посетил. И фактически Си с этим согласился – он признал легитимность участия Путина в выборах и его победу», – сказал эксперт.