Китай поддержал Россию в борьбе с неофашистами

10.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Китай считает недопустимыми попытки очернить роль Советского Союза во Второй мировой войне.

Об этом в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он убежден, что нужно извлечь уроки из трагедии Второй мировой войны.

«Мы должны бороться со всякими попытками фальсифицировать историю. Героизировать фашистов. И попытками очернить наших героев. И Советский Союз, и Китай тогда как главные театры военных действий были. И мы внесли очень весомый вклад в то, чтобы одержать победу. И сохранить мир в этом мире», – сказал дипломат

Посол КНР напомнил, что некоторые страны подвергают ревизии исторические факты.

«Они искажают факты истории. Не только не признают подвигов Советской Армии. Даже в этом году я слышал, что есть слухи, что именно СССР спровоцировал эту войну. Это не только смешно. Это подло! Это очень подло! На почве такого искажения фактов можно взрастить неофашизм», – считает Ханьхуэй..

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский объявил СССР ответственным за массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны.