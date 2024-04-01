Китай поддержал созыв мирной конференции по Украине

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Пекин продолжает работать над урегулированием украинского конфликта. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Не так давно Китай провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Россией, Украиной и вовлеченными европейскими странами, как скорее добиться прекращения огня, окончания боевых действий и способствовать политическому урегулированию кризиса. Все стороны высоко оценили усилия Китая по посредничеству и согласились, что Китай как постоянный член Совбеза ООН может сыграть уникальную роль в содействии поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса, чтобы создать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

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По его словам, Китай не оставался в стороне, не подливал масла в огонь и не пытался извлечь выгоду из конфликта.

«Все наши действия имели только одну цель — достичь консенсуса до окончания военных действий и подготовить почву для мирных переговоров. Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана. Китай готов и впредь играть свою уникальную роль, чтобы продвигать политическое урегулирование украинского кризиса», – резюмировал Ханьхуэй.