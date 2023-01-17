Китай попросил Россию сажать побольше сои – США могут перекрыть поставки

Елена Острякова.  
17.01.2023 17:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Сельское хозяйство


Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев предложил сажать сою и продавать ее в Китай.

Об этом он сегодня заявил с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев предложил сажать сою и продавать ее в Китай....

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«Вот недавно были у Си Цзиньпина. Так он, я академикам адресую вопрос, говорит: «сою сажайте, я буду покупать. Американцы нам ее перекроют, когда мы будем с вами дальше двигаться. Соя нужна». Уважаемые академики, вот задача. Огромный рынок», – сказал Васильев.

Он предложил проработать этот вопрос КПРФ, которая гордится своими народными сельхоз предприятиями.

Лидер коммунистов КПРФ Геннадий Зюганов сегодня также высказался на тему Китая.

«Для обеспечения победы надо формировать широкий фронт. В этом отношении наше тесное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, ЮАР, Бразилией будет играть определяющую роль, потому что нам надо иметь потенциал противостояния натовской агрессии, который обеспечит победу. Партии начала со встречи в китайском посольстве, куда было приглашено около тысячи человек. Выступил посол с прекрасной программной речью и прямо сказал: мы будем максимально сплачивать свои усилия для победы и формирования демократичного, прочного и достойного мира», – сказал Зюганов журналистам.

Он назвал укрепление связей с компартиями стран  БРИКС ШОС «интернациональным долгом» КПРФ.

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