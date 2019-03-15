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15.03.2019, Нью-Йорк, Максим Карпенко
 
ЕС, Крым, Политика, Россия
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Китай поссорился с Германией из-за Крыма

Китай обиделся на Германию из-за сравнения мусульман уйгуров, проживающих на территории КНР, с крымскими татарами.

Так, выступая в Совбезе ООН представитель ФРГ заявил, что положение крымских татар на полуострове такое же, как и у уйгуров, находящихся в фактическом гетто в Китае, и схоже с мусульманами рохинджа, подвергающимися казням и преследованиям в Мьянме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы слышим, что происходит с татарами, с меньшинствами там, нам это напоминает о том, что происходит с другими меньшинствами – с рохинджа, с уйгурами. Это также и не соблюдение свободы средств массовой информации, свободы религии, свободы литературы», – заявил представитель ФРГ.

В ответ на это китайский дипломат обвинил коллегу из Германии в незнании ситуации.

«Мы не намеревались сегодня брать слово. Вместе с тем, я должен обратить внимание на то, что в той оценке, которую дал посол Германии, он упомянул уйгуров в Китае и сослался на положение уйгуров и сравнил это с положением крымских татар, с рохиндо в Мьянме. Зачем он это сделал? Почему?

Ему, наверное, просто неизвестно о том, что там реально происходит. Если нет, наверное, ему нужно лучше подготовиться, все изучить», – сказал представитель КНР.

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