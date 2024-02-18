Китай призвал Запад не лезть в конфликт Украины и России

Константин Серпилин.  
18.02.2024 13:42
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Китай не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не станет из-за него отказываться от торговли с Россией.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не станет из-за него...

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«В 2022 году объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 30%, в следующем году повысился на 25% и составил 240 миллиардов долларов.

Может быть, вы должны оказать большее давление на Россию, использовать какие-то экономические рычаги, чтобы заставить Россию уважать территориальную целостность суверенного государства?» – спросил ведущий мероприятия.

Однако китайский министр подчеркнул, что Пекин не имеет никакого отношения к конфликту.

«Китай не подписывал Будапештский меморандум, хотя и признал его действенность. Мы не можем решать за другие страны, что им делать.

Мы чётко проартекулировали тот факт, что Китай не будет пользоваться ядерным оружием против стран, не обладающих ядерным оружием, включая Украину.

Китай не был инициатором украинского кризиса и не участвовал в этом всём. Однако это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки, и наблюдать за ним издалека. Мы пытались инициировать мирные переговоры», – ответил Ван И.

Он подчеркнул, что конфликт может быть разрешен только переговорами Москвы и Киева без вмешательства третьих стран.

«Чем раньше начнутся переговоры, тем скорее обеим сторонам удастся сократить потери. И ни одна третья сторона не сможет решить этот конфликт, который касается двух стран. Они должны этот конфликт решить», – добавил китайский министр.

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