Китай против США: Huawei в объятиях Анаконды

31.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

Торговая война между США и Китаем разгорается всё сильнее и уже больше похожа на бои без правил. Продолжение драки тигра с драконом в ближайшей перспективе несёт реальную угрозу глобальной экономике. Однако на стороне США в конфликт втягиваются всё новые и новые страны из числа союзников и мелких «шестёрок», изнывающих от желания угодить боссу.

От общих заявлений Трампа о необходимости выправить торговый дисбаланс в $275 млрд и затёртых до дыр обвинений Китая в нарушении прав человека, США перешли к конкретике, выбрав точку приложения сил для давления на Китай. Ответственным за всё стал IT-гигант Huawei и персонально Мэн Ваньчжоу, его финансовый директор и дочь основателя компании Чэнь Лифана.

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Как известно, в начале декабря 2018 года по запросу США власти Канады арестовали Мэн Ваньчжоу, постоянно проживающую в Ванкувере. США обвиняет финдиректора Huawei в поставках оборудования иранскому оператору сотовой связи, а также в финансовых операциях с Суданом и Ливией, где светозарные джедаи успешно провернули государственный переворот. В случае экстрадиции Мэн Ваньчжоу грозит 30-летний тюремный срок.

Власти Китая заявили протест МИД Канады и начали пачками арестовывать канадских граждан на своей территории. К началу января изоляторы Китая пополнили десятка полтора канадцев, среди которых замечены бизнесмены, бывший дипломат и даже наркоторговец со штрафной фамилией Шелленберг, которому китайский суд переквалифицировал 15 лет тюрьмы на высшую меру социальной защиты с отсрочкой приговора. Видимо, в надежде, что канадская сторона образумится.

Такая сногсшибательная волна арестов вызвана тем, что ни один из канадских терпил по своему влиянию не дотягивает до финдиректора Huawei, из-за чего китайцам приходится собирать массовку, чтобы обменять их на одного человека.

Пока в Канаде ломают голову, как угодить США и одновременно не рассориться с Китаем, Мировой Гегемон, не потерявший ни одной пешки в Большой Игре, продолжает нагнетать и готов сколько угодно жертвовать канадскими гражданами ради достижения собственных интересов.

Компания Huawei обвиняется не только в нарушении односторонних санкционных запретов США в отношении Ирана, но и в шпионаже против американской компании T-Mobile, у которой китайские агенты, якобы, сфотографировали и измерили какую-то шибко продвинутую автоматизированную установку для проверки гаджетов. 28 января американские СМИ сообщили, что Генпрокуратура США готова выдвинуть Мэн Ваньчжоу и Huawei список обвинений, насчитывающий 20 пунктов, среди которых мошенничество, промышленный шпионаж и создание препятствий правосудию.

Всё это, в общем-то, не новость. Под Huawei США начали копать ещё при Обаме, в 2016 году, обвинив китайский IT-гигант, что их смартфоны, роутеры и другое сетевое оборудование отсылает информацию китайским спецслужбам. Крупнейшим сотовым операторам Verizon и AT&T, а также торговой сети Best Buy, запретили продажу смартфонов Huawei и ZTE. Запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE касается и американских военных объектов. В августе 2018 года Дональд Трамп запретил пользоваться китайскими гаджетами чиновникам.

Разумеется, никаких доказательств американцами представлено не было. Самый убийственный довод в свою пользу высказало руководство АНБ, заявив, что Huawei связан с китайскими спецслужбами потому, что его основатель Чэнь Лифан некогда служил офицером в Народно-освободительной армии Китая.

Ну, мощно же! Отслужил в армии – навек шпион! Непонятно другое. В руководстве многих крупных американских компаний сидят бывшие работники ФБР, ЦРУ, АНБ, военной разведки. Считаются ли приютившие их компании связанными с этими тайными организациями?

В прессу просочились сведения, что Китай готов нанести ответный удар по компании Apple, запретив продажи «яблофонов» и работу сервисов AppStore и AppMusic в Поднебесной. Если учесть, что в 2017 году Apple заработал в Китае $46 млрд, а доля «айфонов» на китайском рынке смартфонов составляет почти 20%, детищу Стивена Джобса может сильно не поздоровиться.

По прогнозам, ответные меры заставят Apple уволить до 30 тысяч сотрудников, а капитализация компании моментально просядет на 15-20%. Если учесть биржевую панику и стремление части игроков избавиться от резко подешевевших ценных бумаг, убытки Apple могут быть значительно больше.

Так почему для битья был выбран именно Huawei?

Ответ лежит на поверхности. Китайский IT-гигант не так давно занял второе место среди производителей смартфонов, оттеснив Apple, что бьёт и по престижу, и по карману американской компании.

Кроме того, назрела новая революция средств связи с появлением стандарта 5G. Huawei является одним из лидеров по внедрению нового стандарта, что связано с обновлением оборудования, которое уже производят в Китае. Huawei планировал охватить поставками оборудования 5G богатые рынки США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Налицо тенденция удалить или хотя бы резко сократить присутствие Huawei в этих странах.

Выдавить стремительно растущие и амбициозные китайские компании рыночными и законными способами не удаётся. Из-за чего Гегемону приходится прибегать к политике выкручивания рук, обвиняя конкурентов в шпионаже, мошенничестве и других смертных грехах.

Следует отметить, что американское давление на Китай нельзя назвать безрезультатным. Торговая война сказалась замедлением развития экономики Китая. В 2018 году зафиксирован рост ВВП Поднебесной в 6,6%. Этот показатель был бы счастьем для большинства развитых стран мира, но для КНР это худший рост ВВП с 1990 года. Это если не принимать во внимание мнение авторитетных аналитиков, что Пекин искусственно завышает показатели экономического роста.

Уже становится понятно, что торговая война США против Китая имеет целью не столько сокращение торгового дефицита, сколько торможение роста экономики Китая. И можно быть уверенными, что Китай станет яростно сопротивляться, поскольку его стремительно растущая экономика является локомотивом, удерживающем страну на рельсах. Остановить или серьёзно замедлить его – значит пустить Китай под откос.

И дело здесь не только в 5G. Важно то, что Китай, не стремящийся проводить жёсткой и агрессивной политики, вырывается вперёд планеты всей в инновациях, перспективных исследованиях и развитии передовых отраслей экономики. Ещё лет двадцать, и Поднебесная обеими ногами войдёт в шестой технологический уклад, перестанет быть всемирным «сараем дядюшки Лю» по производству дешёвых подделок западных брендов.

Для этого в Китае принята серьёзная и последовательная программа подготовки кадров, финансирование передовых научно-исследовательских разработок в энергетике, генетике, телекоммуникациях и искусственном интеллекте. По заявлению нобелевского лауреата в области экономики Тироля, шесть из десяти лидирующих мировых компаний-разработчиков ИИ находятся в Китае. Китай опережает США в робототехнике, технологиях «Big Data», суперкомпьютерах, а также заткнул в продажах электромобилей самого Илона Маска. Количество заявок на патенты и научных сотрудников в Китае в два раза больше, чем в США, где сокращают число иностранцев, работающих в научных учреждениях.

И, что самое замечательное, США собственноручно помогли подъёму Китая, перенося на его территорию производства, передавая «ноу-хау», включая высокие технологии. И всё – ради выжимания сверхприбыли из дешёвой рабочей силы и высокомерного мнения, будто сможет держать Китай в роли вечно небогатого трудяги, сапожника без сапог.

России, в принципе, выгодны эти бодания за мировое лидерство, как и всё, что отвлекает внимание ополоумевших элит США от разборок с Москвой. Как говорится, ничего личного. Пока СССР в одиночку вёл холодную войну с США и их союзниками, Китай ни во что не вмешивался и постепенно окреп. Да и сейчас Поднебесная выступает «за всё хорошее против всего плохого», старательно обходя острые углы и оказывая весьма умеренную помощь России в новом противостоянии с коллективным Западом. Предпочтения КНР отдаются стратегическому партнёрству, но не союзническим отношениям. И на том спасибо.

Россия будет выражать поддержку Китаю, охотно сотрудничать с Huawei, ZTE (большое спасибо им за огромную помощь в модернизации мобильной связи в российском Крыму!) и другими китайскими компаниями, произносить все необходимые в таких случаях слова, но не ввязываться в чужую драку, как это сделали Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия и даже Польша с Украиной, влезшие в разборки против Huawei на стороне Мирового Гегемона. Хотят испортить отношения и потерять солидного инвестора – это их дело. Трамп, можно не сомневаться, этот их прогиб не оценит и ущерб не возместит, а втюхает им своё оборудование втридорога, избавив «партнёров и союзников» от мук выбора. Для того всё и затевалось.