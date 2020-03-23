23.03.2020, Москва, Кравцов
 
ЕС, Китай, Медицина, Происшествия
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Китай пугает Европу долгой эпидемией




Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом.

Об этом во время идеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорфе, заявил один из ведущих китайских вирусологов, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун, котрого цитирует «Интерфакс»

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«Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», – Веньхун.

«Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», – подчеркнул вирусолог.

По его словам, чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, «меры должны быть чрезвычайно радикальными».

Он также утверждает, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны», что значительно сократило контакты населения.

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