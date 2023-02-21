Китай развяжет себе руки на украинском кризисе – эксперт

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Пекин пытается призывать конфликтующие стороны к переговорам по Украине для того, чтобы развязать себе руки и начать активное противодействие коллективному Западу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идёт соревнование между Америкой, которая старается не допустить Китай на роль главного миротворца, – и Китаем, который последние несколько дней претендует на роль абсолютного миротворца. Что из этого выйдет?», – поинтересовался ведущий.

«Я думаю, что китайцы прекрасно понимают, что мира из этого не выйдет. Совершенно не важно, какие предложения они везут. Они везут более или менее красивые предложения, которые, скорее всего, Россия под ворчание местного населения объявит достаточными для старта переговоров, и на которые Запад не пойдёт», – отметил политолог.

Он пояснил, что Украина интересна Пекину только в рамках глобального противостояния США, от результатов которого зависит судьба Китая.

«Китаю это надо только для большей вовлечённости в процесс. Китай является фактически официальным союзником России и Ирана. Он испытывает нужду в большей вовлечённости в процессы не для того, чтобы, как говорят американцы, ползком пробраться на украинский фронт. Китаю там делать нечего. Но Китай хочет активнее вытеснять американцев в других регионах планеты. Китай ищет повод и причину для ужесточения своей позиции по отношению к США. Поводом и причиной может стать вполне компромиссный вариант, который вроде бы учитывает все интересы, и России не вполне комфортен», – отметил он.

«Он будет озвучен, Россия скажет: «Ну да, мы готовы к переговорам». США скажут как обычно, что Россию надо побеждать на поле боя, и что они никогда не согласятся с утратой украинских территорий. Это развязывает Китаю руки, только и всего», – добавил Ищенко.