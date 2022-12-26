Китай решил проблему чипов и развернулся к России – украинский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китайский Huawei прорывает монополию на производство чипов, таким образом, нивелируя всю систему санкций, Пекин разворачивается в сторону России, о чем свидетельствует недавний визит в Пекин замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас у вас в эфире будет сенсация. Весь этот мир держится на полупроводниках. Мы бы могли писать это видео, если бы у нас не было чипов в компьютерах? А кто владеет этой кощеевой иглой? Маленькая сраная Голландия, которая, если бы не это всё, ковырялась бы палкой в говне XVI века, где им, собственно, и место в деревянных тапках. Но Голландия не хочет ходить в деревянных тапках и колупаться палкой в говне. Они хотят владеть миром и гранить алмазы, как это делают бельгийцы. А что же сделала Голландия? Она владеет лицензией на возможности. Так вот, Huawei якобы патентует технологию производства фотографии под жёстким ультрафиолетовым светом. Знаешь, что это? Чипы производить. Это технология производства чипов. Это то, на что накладывались санкции. Ни одна ракета без чипа не полетит, ни один холодильник, компьютер без этого работать не будет. А патент этой технологии принадлежит Голландии. Если у китайского Huawei появится эта лицензия и технологии, изменится весь мир. Именно поэтому мир меняется, и туда прилетел маленький мальчик, который очень любит водку и Twitter, он же Димон, а с ним целый Си встречается. А вслед за этим мальчиком прилетают два транспортных самолёта «Антей». Ты видел этот «Антей»? И знаешь, с чем они улетают? С товарами широкого народного потребления. А мальчик Димон обсудил широкий круг вопросов. Всё, Пекин стал на сторону русских», – констатировал Чаплыга.