Китай считает, что США уже проиграли на Украине, – киевский политолог

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву означает, что Китай вступает в геополитическую игру, трактуя происходящее на Украине как проигрыш США.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него свои интересы, и посещение России связано с этими интересами, прежде всего, с темой глобального противостояния с США. В Китае считают, что Запад уже проиграл.

Когда спрашиваешь, почему, они говорят: «Да потому, что Запад стал частью войны в Украине». Теперь и внутриполитическая ситуация на Западе диктуется войной в Украине.

Что будет, если Украина начнет проигрывать где-нибудь в Запорожье, в Днепропетровске? Байдена не переизберут на выборах. И это касается и европейских многих правительств, британского.

Они считают, что, втянувшись в войну, Запад уже стал заложником этой войны.

Китайцы мыслят по-другому. А Китай – нет, потому что «мы стоим сбоку, наши руки не связаны, мы можем делать что угодно. События в Украине на нашу внутриполитическую ситуацию не влияют кардинальным образом, как на США».

Во-вторых, что транслирует Запад, китайцы говорят, Запад транслирует войну: «Продолжаем войну до победы над Россией». Китай же транслирует мир.

Для властей где-нибудь в Латинской Америке, в Африке, в Азии одна сторона предлагает войну и потери, вторая сторона предлагает мир – какая сторона лучше? Кто начинает выигрывать в этой ситуации геополитической?

Китай использует войну в Украине, российское вторжение в Украину, пытается выиграть геополитическое сражение с США и Западом в целом, понимая, что Россия и Европа уже ослабли, понимая, что США втянуты в войну, и их поле для маневра ограничено этой войной, связаны по рукам и ногам уже тем, что сделано или сказано. Китай сегодня предлагает другую модель для мира», – заявил Бортник.