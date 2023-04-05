Китай сделает все возможное и невозможное для победы России – киевский пропагандист

Вадим Москаленко.  
05.04.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, США, Украина


Для Китая победа России в войне на Украине будет таким же спусковым крючком в планах на Тайвань, каким было для Москвы позорное бегство США из Афганистана.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил киевский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Китая победа России в войне на Украине будет таким же спусковым крючком в...

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«Я считаю, в интересах Китая делать всё возможное, чтобы Россия победила Украину в этой войне. Потому что если Россия победит Украину, это будет означать, что цивилизованный мир потерпит сокрушительное поражение и, прежде всего, США, которые включились в помощь Украины ещё до того, как началась война.

Помните, как один за другим самолёты с военной помощью США прилетали на наши аэродромы, ещё тогда, когда в Киеве говорили, что не будет никакого большого нападения. И этим оружием мы останавливали врага в первые тяжёлые недели войны», – сказал журналист.

«Так вот, в том понимании победы России над Украиной, капитуляции Украины и интеграции украинских земель в РФ – это прямой путь к решению тайваньского вопроса силовым путём. Потому что в этот момент руководство США будет деморализовано этим украинским поражением так, как оно было деморализовано тем, что происходило с выводом войск из Афганистана. Кстати, именно вывод войск из Афганистана убедил Путина, что он может спокойно нападать на Украину, это тоже был один из важных факторов.

Так и тут. Так что Си Цзиньпин будет делать всё, что от него зависит и не зависит, чтобы Россия победила, а Украина пала. Никакого нейтралитета здесь нет и не будет», – заявил Портников.

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